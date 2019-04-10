У Росії визнали українських моряків військовополоненими: з'явилася заява

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав 24 українських моряків, яких захопили росіяни, політичними ув'язненими і військовополоненими.
Про це йдеться у заяві на сайті організації. Зазначено, що інцидент у Керченській протоці є міжнародним військовим конфліктом, а Росії, яка ратифікувала Конвенцію ООН із морського права, заборонено перешкоджати мирному проходу суден прибережних держав.
"Міжнародне право не визнає законність окупації і анексії Російською Федерацією в 2014 році півострова Крим і пов'язані з цим претензії Росії на встановлення морського кордону 12-мильною зоною від берегової лінії Криму, в яку зайшли українські військові моряки 25 листопада 2018 року. Так, звинувачення українських військових у перетині цієї "межі" не може розглядатися як правомірне з точки зору міжнародного права", — йдеться в заяві російських правозахисників.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків були заарештовані на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС.
Всі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.
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