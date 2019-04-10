У Росії визнали українських моряків військовополоненими: з'явилася заява

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав 24 українських моряків, яких захопили росіяни, політичними ув'язненими і військовополоненими.

Про це йдеться у заяві на сайті організації. Зазначено, що інцидент у Керченській протоці є міжнародним військовим конфліктом, а Росії, яка ратифікувала Конвенцію ООН із морського права, заборонено перешкоджати мирному проходу суден прибережних держав.

"Міжнародне право не визнає законність окупації і анексії Російською Федерацією в 2014 році півострова Крим і пов'язані з цим претензії Росії на встановлення морського кордону 12-мильною зоною від берегової лінії Криму, в яку зайшли українські військові моряки 25 листопада 2018 року. Так, звинувачення українських військових у перетині цієї "межі" не може розглядатися як правомірне з точки зору міжнародного права", — йдеться в заяві російських правозахисників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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