У Росії визнали свою небоєздатність проти США: про що мова

Військово-морські сили Росії в Антарктиді є небоєздатними проти США, так як Кремль економить на цій ділянці.

Таку думку висловив військовий експерт Максим Климов у своїй статті для "Независимой газеты". За його словами, флот РФ не провів жодного пострілу торпедами з включеними системами самонаведення і до останнього моменту не мав здатних надійно наводитися в таких умовах торпед "Фізик-1".

Він звернув увагу на те, що аналогічні навчання США, наприклад, ICEX (Ice Exercise), проводять регулярно. Росія ж відмовляється від таких заходів з метою економії.

Центр військово-політичних досліджень

У той час як "ймовірний противник" проводить жорстку бойову підготовку, максимально наближену до реальних умов, російська сторона займається лише "арктичним фітнесом" ", пише Клімов.

"У результаті ми отримали ситуацію, коли сьогодні підводні сили ВМФ РФ у підлідних умовах фактично небоєздатні. Очевидно, що дана ситуація нетерпима і необхідні рішучі заходи щодо її виправлення в найкоротші терміни", — сказано у статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада США спільно з НАТО розробила "пакет заходів" для стримування Росії в Чорному морі. Він буде включати спостереження з повітря, а також відправку більшої кількості кораблів країн НАТО в Чорне море.

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