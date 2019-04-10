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У Росії визнали свою небоєздатність проти США: про що мова

6.2тЧитати матеріал російською

Військово-морські сили Росії в Антарктиді є небоєздатними проти США, так як Кремль економить на цій ділянці.

Таку думку висловив військовий експерт Максим Климов у своїй статті для "Независимой газеты". За його словами, флот РФ не провів жодного пострілу торпедами з включеними системами самонаведення і до останнього моменту не мав здатних надійно наводитися в таких умовах торпед "Фізик-1".

Він звернув увагу на те, що аналогічні навчання США, наприклад, ICEX (Ice Exercise), проводять регулярно. Росія ж відмовляється від таких заходів з метою економії.

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У Росії визнали свою небоєздатність проти США: про що мова

Центр військово-політичних досліджень

У той час як "ймовірний противник" проводить жорстку бойову підготовку, максимально наближену до реальних умов, російська сторона займається лише "арктичним фітнесом" ", пише Клімов.

"У результаті ми отримали ситуацію, коли сьогодні підводні сили ВМФ РФ у підлідних умовах фактично небоєздатні. Очевидно, що дана ситуація нетерпима і необхідні рішучі заходи щодо її виправлення в найкоротші терміни", — сказано у статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада США спільно з НАТО розробила "пакет заходів" для стримування Росії в Чорному морі. Він буде включати спостереження з повітря, а також відправку більшої кількості кораблів країн НАТО в Чорне море.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
В Афганистане у пиндосов - полная жопа, в Сирии - то же самое, про Северну Корею вообще молчу, а тут вдруг крутыми стали. Крутые они только до тех пор, пока не встретятся с реальным противником. Поэтому пусть проводят учения, сколько влезет. При величине их госдолга - один триллион туда, один сюда - значения не имеет. Только хохлы-то тут причем? Вам до Арктики - как до Марса.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Я так понимаю Россия в лице Максимки Климова сдаеца? Омерика и ее стратехический партнер украина вот вот победят нас в Арктике и нам придется выплачивать им охуилиарды контрибуций?
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Bykov Sergei
Bykov Sergei
Сотни военных объектов из них несколько крупных баз имеет Россия в Арктике(созданы Арктические войска),ледокольный флот в т ч и военный.Полностью контролирует Северн.морской путь,прибрежный шельф,да по сути всю Арктику.Так что американцы вместе с этим экспертом отдыхают.
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