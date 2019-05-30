Путін втече з Кремля? Яшин дав відповідь

Різке падіння рейтингу довіри президента Росії Володимира Путіна вказує на системну проблему країни.
Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський політик Ілля Яшин. "Це не особиста проблема, а системна проблема", - заявив він.
На його думку, "проблема носить системний характер". "Росія – країна, де такі речі рано чи пізно даються взнаки. Сьогодні ми фіксуємо недовіру, а через певний час побачимо плоди цієї недовіри в тій чи іншій формі – або на виборах, або на вулиці, або якось іще", - припустив політик.
Москва, концерт на Красній площі. Ілюстрація
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У той же час він запевнив: незважаючи на різке падіння рейтингу першої особи, "у Путіна є серйозні важелі для утримання ситуації". Зокрема, "за ці роки сформований величезний силовий ресурс, є певний економічний запас міцності".
"Тому очікувати, що завтра Путін втече з Кремля в жіночій сукні, напевно, не варто", - зауважив Яшин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Останнє соцопитування громадської думки, проведене російським ВЦИОМ, показало різке падіння рейтингу довіри Путіна – 31,7% в порівнянні з торішнім показником 47,4%.
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