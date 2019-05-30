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Путін втече з Кремля? Яшин дав відповідь

2.6тЧитати матеріал російською

Різке падіння рейтингу довіри президента Росії Володимира Путіна вказує на системну проблему країни.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський політик Ілля Яшин. "Це не особиста проблема, а системна проблема", - заявив він.

На його думку, "проблема носить системний характер". "Росія – країна, де такі речі рано чи пізно даються взнаки. Сьогодні ми фіксуємо недовіру, а через певний час побачимо плоди цієї недовіри в тій чи іншій формі – або на виборах, або на вулиці, або якось іще", - припустив політик.

Москва, концерт на Красній площі. Ілюстрація

Москва, концерт на Красній площі. Ілюстрація

1ZOOM.RU

У той же час він запевнив: незважаючи на різке падіння рейтингу першої особи, "у Путіна є серйозні важелі для утримання ситуації". Зокрема, "за ці роки сформований величезний силовий ресурс, є певний економічний запас міцності".

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"Тому очікувати, що завтра Путін втече з Кремля в жіночій сукні, напевно, не варто", - зауважив Яшин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Останнє соцопитування громадської думки, проведене російським ВЦИОМ, показало різке падіння рейтингу довіри Путіна – 31,7% в порівнянні з торішнім показником 47,4%.

  • Раніше журналіст і телеведучий Євген Кисельов назвав дві умови, за яких Путін може залишити владу 2024 року. Одна з них – потужний протестний рух, який об'єднає різні верстви суспільства.

  • Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов переконаний: Путін не покидає свій пост через страх за свою безпеку.

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Тема
Ексклюзив
Особи
Ілля ЯшинВолодимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
)))Животное вы не верьте этому дурачку))))))
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Клоуна Ильюху с помойки опять пообрали... Даже учитывая снижение рейтинга всё равно конкурентов у Путина в качестве руководителя государства нет.
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Хасанова Галина
Хасанова Галина
Мoя искpeнняя 6лaгoдарность вceм тeм, кто пoкaзaл мнe этoт пpeкpаcный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁1blbwe Проcто пpoйдя проcтoй опpоc получилa пoчти полугoдoвyю зapплaтy)) Пользyйтecь, пока eще ecть вoзможнoсть=)
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