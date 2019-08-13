У Росії вітчим забив до смерті 2-річну дівчинку: деталі моторошної НП

У Росії в Приморському краї до смерті забили дворічну дівчинку. Як з'ясувалося, страшний злочин справа рук 21-річного вітчима.

Місцеві правоохоронні органи уточнюють, що інцидент стався 11 серпня. У квартирі будинку в селі Іллінка Ханкайского району було виявлено тіло дівчинки віком 1 рік 9 місяців з тілесними ушкодженнями.

Вітчима дитини вже затримали.

Вітчим, який убив дівчинку "КП"

Як пише "КП", безробітний Олександр Х. разом з дружиною – 29-річною Вікторією П. – любили випити. На тлі цього вони і зійшлися. До алкоголю пристрастилася навіть 12-річна дочка жінки.

Знайомі сім'ї розповідають, що в той день прийшли виплати на дітей, тому було вирішено влаштувати застілля. Вікторія від великої кількості випитого спиртного заснула, а Олександр продовжив банкет. Що сталося далі і чому він убив дитину, наразі з'ясовує слідство.

Вітчим, який убив дівчинку "КП"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії під час прогулянки 9-річна дівчинка бавилася запальничкою і підпалила сукню 5-річної подруги. Дитину з термічними опіками госпіталізували в одну з міських лікарень.

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