Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії вітчим забив до смерті 2-річну дівчинку: деталі моторошної НП

1.6т Читати матеріал російською

У Росії в Приморському краї до смерті забили дворічну дівчинку. Як з'ясувалося, страшний злочин справа рук 21-річного вітчима.

Місцеві правоохоронні органи уточнюють, що інцидент стався 11 серпня. У квартирі будинку в селі Іллінка Ханкайского району було виявлено тіло дівчинки віком 1 рік 9 місяців з тілесними ушкодженнями.

Вітчима дитини вже затримали.

Новини
Накрило, як снігом: моторошне нашестя комах у Росії потрапило на відео

Вітчим, який убив дівчинку

Вітчим, який убив дівчинку

"КП"

Як пише "КП", безробітний Олександр Х. разом з дружиною – 29-річною Вікторією П. – любили випити. На тлі цього вони і зійшлися. До алкоголю пристрастилася навіть 12-річна дочка жінки.

Знайомі сім'ї розповідають, що в той день прийшли виплати на дітей, тому було вирішено влаштувати застілля. Вікторія від великої кількості випитого спиртного заснула, а Олександр продовжив банкет. Що сталося далі і чому він убив дитину, наразі з'ясовує слідство.

Вітчим, який убив дівчинку

Вітчим, який убив дівчинку

"КП"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії під час прогулянки 9-річна дівчинка бавилася запальничкою і підпалила сукню 5-річної подруги. Дитину з термічними опіками госпіталізували в одну з міських лікарень.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
2
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Это рассея...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...