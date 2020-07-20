У Росії вітчим три тижні бив дворічного малюка: дитина втекла

У Підмосков'ї біля пункту охорони в селищі при радгоспі "Останкіно" знайшли заплакану дворічну дитину. Вона втекла від 22-річного вітчима, який бив її майже три тижні.

Про це повідомило РІА Новини. Лікарі зафіксували у хлопчика струс мозку і перелом верхньої щелепної пазухи.

Поліція затримала чоловіка. Він пояснив, що бив хлопчика по обличчю, голові, тулубу, руках і ногах через "неприязні стосунки". У суді чоловік свою провину визнав і розплакався, його заарештували на два місяці.

Проти 29-річної матері дитини також завели кримінальну справу за статтею "Невиконання обов'язків з виховання неповнолітнього".

Вона пояснила, чому не зверталася в поліцію з приводу побиття сина.

"Він [співмешканець] сказав, що [дитина] просто впала з самоката, руку підвернула. Я на робочому місці перебувала, наступного дня хотіла звернутися по допомогу. При мені він сильно не бив дитину, просто бив по попі", – сказала жінка.

Зараз хлопчик перебуває під наглядом лікарів, його життю і здоров'ю ніщо не загрожує. Комунікабельна дитина – показує, скільки їй років, і знає, як її звуть.

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