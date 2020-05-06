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7 травня • оновлено в 09:36
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У Росії виробник масла "вкрав" американську бабусю з хлопчиком

5.8т
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У мережі з'явилися красномовні фото, як у Росії виробник масла "вкрав" для обгортки малюнок бабусі з хлопчиком зі старої американської листівки до Дня подяки.

На це звернули увагу на сторінці "Єхидні твіти" у Twitter, де і розмістили знімки малюнків, які відрізняються зовсім трішки.

"Зважаючи на те, що картинка взята з американської листівки до Дня подяки аж 1935 року, це все-таки масло, отримане за ленд-лізом (Державна програма, за якою США постачали своїм союзникам у Другій світовій війні бойові припаси, продовольство і тд. – Ред.)", – написав автор посту.

У Росії виробник масла "вкрав" американську бабусю з хлопчиком

У Росії виробник масла "вкрав" американську бабусю з хлопчиком

Користувачі почали з глузуванням коментувати фото.

"В американській версії бабуся якось симпатичніше виглядає...", "Нічого свого...", "Російська культура вторинна. Тільки копіпастити можуть", "Але окуляри у неї все таки вкрали", "І хустку на плечі накинули. Але обличчя-то залишилося мічиганське", "Куди б ти голову не повернув, куди б не кинув погляд, але від долі не втекти – усюди "цап-царап", – написали вони.

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

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Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін пригрозив США зробити "цап-царап" щодо їхніх нових технологій з видобутку нафти.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Росія
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Kaцaпы воруют всегда. Рецепт приготовления плова по кaцaпcки начинаетсмя со слов: ".... найти узбеков и с314здить у них казан с пловом ..."
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