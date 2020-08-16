У Росії вирішили замовчати витік радіації в річку: в мережі викрили фейк

У Росії відреагували на новину про злиття радіоактивної води в річку Ольховка в Свердловській області Росії, назвавши її фейком.

Про це в своєму Facebook повідомив блогер Тимофій Гольц. Він зазначив, що експертиза, яку провели в районі екологічного лиха, була такою ж "неупередженою і чесною, як вибори президента Білорусі". Блогер опублікував сюжет із російських новин, в якому йдеться, що вода у річці не забруднена техногенними нуклідами.

"В район екологічного лиха було відправлено незалежну і об'єктивну комісію. Яка, так саме неупереджено і чесно, як вибори президента Білорусі, провела роботу й оприлюднила висновок: ніякого радіоактивного забруднення немає, "ви все врете"", – зіронізував Гольц.

Він наголосив, що відповідні висновки комісії були оприлюднені всіма можлививми засобами пропаганди.

"На підтримку правдивої роботи комісії було розгорнуто чесний механізм російської пропаганди: телевізор, радіо, газети. Звісно, вода криштально чиста, повітря прозоре, а ви, росіяни, живіть далі з цим. Головне, щоб це лайно не дійшло до України. Радує те, що Урал далеко", – зазначив блогер.

У Росії оприлюднили фейкові новини про відсутність техногенного забруднення річки Ольховка. Facebook Тимофія Гольца

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в річку Ольховка, яка протікає в 5 км від Білоярської АЕС, потрапила радіоактивна вода. Дослідник вважає, що Росію чекає екологічна катастрофа.

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