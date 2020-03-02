У Росії вирішили боротися з коронавірусом "козаками"

У Росії з метою боротьби з коронавірусом "Козача рада отаманів" вирішила видати наказ про заборону цілувати ікони і руки священиків.

Як заявив "отаман" Геннадій Ковальов, так в країні-агресорці сподіваються попередити поширення смертельно небезпечної інфекції, передає РИА Новости.

"Офіційно наказ розісланий по наших організаціях. Забороняється цілувати ікони і все, що пов'язано з дотиками до предметів масового поклоніння. Начебто боремося з вірусом, він же поширюється повітряно-крапельним шляхом, через дотики. Наше завдання – попередити, що це небезпечно, сприяє поширенню інфекції", – сказав представник "козаків".

"Козаки" в Росії uralistica.com

За словами Ковальова, виданий наказ носить рекомендаційний характер і діятиме до того моменту, поки не зникне загроза поширення коронавірусу в Росії. Крім того, він додав, що "козаки" також порекомендували Росспоживнагляду перевірити на наявність інфекції храми і священнослужителів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через поширення світом коронавірусу в Росії почали продавати "цілющі" банки, протигази проти інфекції та заговорену воду (200 рублів за 0,5 літра).

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.