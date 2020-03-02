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2 березня • оновлено в 15:59
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У Росії вирішили боротися з коронавірусом "козаками"

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У Росії з метою боротьби з коронавірусом "Козача рада отаманів" вирішила видати наказ про заборону цілувати ікони і руки священиків.

Як заявив "отаман" Геннадій Ковальов, так в країні-агресорці сподіваються попередити поширення смертельно небезпечної інфекції, передає РИА Новости.

"Офіційно наказ розісланий по наших організаціях. Забороняється цілувати ікони і все, що пов'язано з дотиками до предметів масового поклоніння. Начебто боремося з вірусом, він же поширюється повітряно-крапельним шляхом, через дотики. Наше завдання – попередити, що це небезпечно, сприяє поширенню інфекції", – сказав представник "козаків".

"Козаки" в Росії

"Козаки" в Росії

uralistica.com

За словами Ковальова, виданий наказ носить рекомендаційний характер і діятиме до того моменту, поки не зникне загроза поширення коронавірусу в Росії. Крім того, він додав, що "козаки" також порекомендували Росспоживнагляду перевірити на наявність інфекції храми і священнослужителів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через поширення світом коронавірусу в Росії почали продавати "цілющі" банки, протигази проти інфекції та заговорену воду (200 рублів за 0,5 літра).

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...В России в целях борьбы с коронавирусом "Казачий совет атаманов" решил издать приказ о запрете целовать иконы и руки священников..." - если речь идет о секте гундяева, то ДАВНО надо было ввести уголовное наказание за ТАКОЕ.
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