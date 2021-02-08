У Росії виправдалися після провальної зустрічі з главою дипломатії ЄС
Міністерство закордонних справ Росії здивоване заявами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля за підсумками його візиту в Москву.
Як повідомили ТАСС у МЗС РФ, висловлювання Борреля після прильоту в Брюссель сильно контрастують із тим, що він сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі з главою російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим.
За словами дипломатів, Боррель мав усі можливості відразу ж дати власну оцінку візиту.
"Ніхто його не обмежував ні в часі, ні в форматі. Можливо, після прильоту в Брюссель голові євродипломатії пояснили, як потрібно було розставити акценти, але тоді це лише підтверджує, як і ким насправді формується політика ЄС", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, Боррель після повернення з Москви написав у Twitter, що Росія не готова до конструктивного діалогу. Він підкреслив, що тепер ЄС доведеться робити висновки – діяти злагоджено і рішуче у відносинах із РФ.
Основною причиною його поїздки в столицю Росії стало ув'язнення опозиціонера Олексія Навального і масові протести, які спалахнули на цьому тлі. Боррель хотів дізнатися, чи готові в Москві працювати над налагодженням відносин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
акції протесту в РФ спалахнули після того, як Навального затримали відразу після його повернення з Німеччини. Там він проходив лікування через отруєння "Новачком".
2 лютого Московський міський суд засудив політика до 3,5 років тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 500 тисяч рублів (понад $6,5 тисяч). З огляду на домашній арешт, він повинен провести в колонії загального режиму 2,8 року.
Після оголошення вироку в Росії знову вийшли на масові протести, які закінчилися затриманням безлічі мітингувальників і застосуванням проти них сили.
Світова громадськість засудила рішення російської влади про позбавлення Навального свободи та зажадала його звільнення.