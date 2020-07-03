У Росії випав "коронавірусний" град: аномалію зняли на відео

Юрій Сергієнко Новини Росії 18:06, 3.07.2020 Оновлено: 18:32, 3.07.2020

У російському Кузбасі випав град, який за формою нагадує 3D-модель молекули коронавірусу.

При цьому самі градини місцями досягали розмірів 5-7 см. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Погода від шефа" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця новини).

Градини на Кузбасі місцями досягали 7 см
Кадр відео "Погода від шефа"

Зазначається, що негода пройшла на території Тісульського і Маріїнського районів Кемеровської області, а особливо сильними опади були у селищі Комсомольське.

Наслідки великого граду в Кемеровській області
Кадр відео "Погода від шефа"

"Розбиті дахи господарських будівель, майже повністю знищено урожай, пошкоджені автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Наслідки великого граду в Кемеровській області
Кадр відео "Погода від шефа"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у декількох населених пунктах Рівненської області в червні випав град розміром із куряче яйце.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

У Зеленського хочуть засекретити розмови про "корабельну сосну" та замовлення повій: що задумав Єрмак

"Укртатнафта" з найвищою ціною виграла тендер Міноборони на поставку палива

Юзика спіймали в Раді з батончиком Roshen: мережу "підірвали" жартами про "зраду"

Український генерал заявив, що на кордоні створені три групи путінських військ, готових до раптового наступу

ДБР повернуло ЗСУ вилучене майно та усунуло причетних до обшуків