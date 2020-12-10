У Росії випадково видали знімок актриси за героя СРСР. Фото конфузу

У російському Санкт-Петербурзі розмістили банер захисникам Ленінграда (колишня назва міста) у Другій світовій війні, де замість фото героя Радянського Союзу використовували знімок актриси.

Йдеться про радянську дівчину-снайпера Алію Молдагулову й азіатку Айтурган Темірову, яка зіграла її в фільмі "Снайпери". На це звернули увагу місцеві жителі й повідомили про "непорозуміння" ЗМІ.

За словами містянки, на пам'ятні банери, які з'явилися в місті на початку грудня, рекламники помістили фото, виконані в різній стилістиці та різних років.

"Алія Молдагулова була захисницею Ленінграду і померла, будучи зовсім юною. Я могла б зрозуміти, якби інформація про неї була закрита, але ж це не так. Айтурган Темірова, чию фотографію розмістили на плакаті, дуже відома в Середній Азії актриса. Вона грала роль Молдагулової. Ба більше – вона жива", – обурилася авторка Фотофакту Жанар Кусаінова.

Вона підкреслила, що в Санкт-Петербурзькому будинку національностей на її претензію відповіли, мовляв, "вони ж схожі". Тоді як комітет із питань міжнаціональних відносин і реалізації міграційної політики взагалі запропонував жінці знайти інший знімок героя СРСР і надіслати їм.

"Не можна допускати подібну халатність. Особливо в місті, де стільки людей загинуло в роки війни", – додала Кусаінова.

Зі свого боку ЗМІ пише, що в зазначених установах помилку визнають і розбираються в ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандистський ресурс РИА Новости знімком українського винищувача Су-27 проілюстрував матеріал про нібито перехоплення над Балтійським морем літаків НАТО.