У Росії випадково підтвердили існування "палацу Путіна" – ЗМІ

Компанія ТОВ "Аэрокомплекс", Москва, яка займається постачанням аеропортів наземною технікою, вказала на своєму офіційному сайті, що серед інших обслуговувала вертолітні майданчики резиденцій президента Росії Володимира Путіна "Ново-Огарьово", "Бочаров ручей" і "Прасковєєвка".

Як пише російське видання "Открытые медиа", тим самим фірма "ненавмисно підтвердила" розслідування опозиціонера Олексія Навального про так званий "палац Путіна" під Геленджиком.

Після повідомлення "Открытых медиа" з сайту "Аэрокомплекса" прибрали згадку про резиденцію "Прасковєєвка", передає "Радіо Свобода".

А прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков запропонував журналістам звернутися з цим питанням до компанії та в черговий раз зазначив, що Путін не має відношення до "палацу". У свою чергу директор "Аэрокомплекса" заявила, що вся інформація представлена на їхньому сайті.

Прасковєєвка – це село, розташоване недалеко від Геленджика, найближчий до "палацу" населений пункт. Офіційної інформації про резиденцію Путіна в Прасковєєвці немає.

При цьому відомо, що поряд з "палацом" дійсно є вертолітний майданчик. У документах Росавіації вона вказана як "Пансіонат Прасковєєвка", при цьому стверджується, що після добудови 2014 року вона призупинила роботу. Над нею розташована безпольотна зона URP116, закрита для будь-яких повітряних суден.

Один з екологів, який побував на території секретної резиденції, анонімно повідомив "Открытым медиа", що коли вертолітний майданчик не працював, віп-відвідувачі добиралися до цієї території морем. Це підтверджують дані сервісу MarineTraffic: у 2018-2020 роках кілька судів у дійсності причалили біля мису Ідокопас, хоча для звичайних судів прохід у цьому районі закрито.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував розслідування про так званий "палац Путіна" на мисі Ідокопас. Його нібито побудували в 2005-2010 роках недалеко від Геленджика. Розслідування опозиціонера викликало ажіотаж у мережі. Сам Навальний був заарештований 18 січня.