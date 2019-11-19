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19 листопада • оновлено в 08:24
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У Росії викрили найбільшу нарколабораторію з українцями-хіміками

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У Росії в Підмосков'ї викрили найбільшу в країні нарколабораторію, у якій "працювали" українці.

Як розповіла офіційна представниця МВС РФ Ірина Вовк, цехи зловмисників були обладнані в колишньому фермерському господарстві в Серпухівському районі, передає "РИА Новости".

Там же перебували хімічні реактори, у яких змішувалися інгредієнти. Продавали свою продукцію правопорушники через інтернет-магазин, розміщений у тіньовому сегменті інтернету.

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У РФ накрили нарколабораторію з українцями-хіміками

У РФ накрили нарколабораторію з українцями-хіміками

Ілюстрація

Загалом вилучено понад 100 кілограмів наркотичних засобів у кристалізованій формі, 1,5 тонни в рідкому стані, 4 тонни хімреактивів, понад 600 кілограмів прекурсорів, сім хімічних реакторів, а також різне устаткування.

Затримано трьох хіміків-технологів із України, кур'єра-боржника й підозрюваного в організації нарколабораторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ вилучили на Полтавщині найбільшу партію метадону в історії України.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Хо Хол
Хо Хол
Хихлы уже хуже цыган. Самая гнилая нация.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Украинцы умнички,русский бражку пьет ,не может даже самогонку выгнать.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Владимирович Владимир, Те украинцы которые "умнички" давно уже от вас разбежались. Остался почти только один сброд, больше частью на руководящих должностях.
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