У Росії викинувся з вікна скандальний топ-чиновник: що відомо

У Росії знайшли мертвим віце-губернатора Тамбовської області Гліба Чулкова, який перебував під домашнім арештом. Він загинув при падінні з вікна п'ятого поверху.

У слідчому комітеті смерть чиновника підтвердили, передає "RT на русском".

"За фактом його загибелі слідчими органами регіонального слідчого управління СК Росії організовано проведення процесуальної перевірки, в рамках якої будуть встановлені обставини його загибелі", – повідомили в СК.

Гліба Чулкова знайшли мертвим news-r.ru

Чулкова затримали 16 жовтня. Його запідозрили у спробі розкрадання майна державного комплексу "Рассказовський ринок". Чиновник перебував під домашнім арештом. Останнім часом, поки тривало слідство, він проживав в квартирі своєї матері на п'ятому поверсі.

На посаду заступника голови адміністрації області він був призначений у 2008 році.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, близько місяця тому Чулков двічі намагався звести рахунки з життям.

Як писав OBOZREVATEL, в Москві 7 грудня, знайшли мертвим заступника командира російського Президентського полку Романа Лотвінов.

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