Глава уряду Росії Михайло Мішустін в цілях профілактики коронавірусу видав доручення залучити до виробництва медичних масок військових, студентів та ув'язнених.

Про це з посиланням на документ повідомляє РБК. Справжність доручення, яке потрапило в розпорядження видання, підтвердили в Кабміні РФ.

У документі Мішустін, зокрема, зобов'язав Мінпромторг, Міноборони, Міністерство освіти та науки і Росгвардію забезпечити військовим, студентам і учням коледжів умови для виробництва засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

У Росії військових і в'язнів зобов'яжуть робити маски проти коронавірусу

Мін'юст і ФСВП також зобов'язали залучити до виготовлення медичних масок ув'язнених. Вони повинні виготовляти маски щодня.

Мішустін також доручив Мінпромторгу створити логістику для доставки ЗІЗ споживачам – в тому числі за допомогою "Пошти Росії" і інтернет-торгівлі.

Мін'юсту дали вказівку розробити правовий акт про адміністративну відповідальність за порушення встановлених правил поведінки за загрози виникнення надзвичайної ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський політолог Валерій Соловей заявив, що всупереч офіційним даними кількість інфікованих коронавірусом у Росії може досягати 130-180 тисяч осіб, а померлих – 1600 осіб.

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