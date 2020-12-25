У Росії військові обстріляли з гармати "Дитячий світ" в ТРЦ

У російському Пскові військовослужбовці випадково обстріляли з гармати БМП торговий центр.

Про це повідомив Telegram-канал Baza. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

У повідомленні сказано, що 19-річний єфрейтор однієї з військових частин, обслуговуючи бойову машину десанту БМД-4 випадково зробив два постріли в повітря з автоматичної гармати.

Болванка одного з боєприпасів пробила дах ТРЦ "Фіорд Плаза" і впала в відділ "Дитячий світ", розташований на другому поверсі торгового центру.

На місце події прибули поліцейські і бійці Росгвардіі, а близько 300 відвідувачів закладу довелося евакуювати. Куди впала друга болванка, не уточнюється.

За інформацією Рен, інцидент стався 24 грудня. Єфрейтор з необережності допустив тільки один постріл. Командування Псковського гарнізону заявило, що під час обслуговуванні техніки "стався мимовільний постріл з 30 мм гармати".

Правоохоронні органи і військове командування з'ясовують обставини інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії запуск з переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла" на конкурсі армійських ігор "Чисте небо" обернувся невдачею. Солдат спробував вистрілити, але снаряд не вийшов з пускового контейнера і полетів разом з комплексом.