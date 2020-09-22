У Росії військові на навчаннях спалили власну техніку. Відео
На навчаннях "Кавказ-2020" російські військові спалили власну військову техніку. На кадрах видно, як охоплену вогнем бойову машину намагаються відбуксирувати з посадки, де трапилася надзвичайна подія.
Очевидно, що кадри були зняті на смартфон одним з очевидців. Ними поділилися на YouTube-каналі "Українського мілітарного порталу", а також оприлюднив на Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Навчання "Кавказ-2020". Збройні сили Вейшнорії продовжують свої активні дії в тилу противника", – з гумором зазначив захисник України.
Вейшнорія – це вигадана країна, яка, за легендою навчань "Захід-2017", протистояла арміям РФ і Білорусі.
Нагадаємо, на навчаннях в Астраханській області російські військові вистрілили протитанковою ракетою з ПЗРК "Конкурс" по власному танку Т-90А на ходу. У підсумку бойова машина серйозно постраждала.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 серпня у час військових навчань на полігоні Ашулук в Астраханській області впала ракета російського ракетного комплексу С-400 "Тріумф".
Також в мережі показали невдалі постріли російських ракет по цілях на Міжнародних армійських іграх-2020.
При цьому голос за кадром на відео кожен невдалий удар коментував як прицільний.
А на конкурсі армійських ігор "Чисте небо" російський солдат спробував вистрілити з ПЗРК "Голка", але снаряд не вийшов з пускового контейнера і полетів разом з комплексом.
Крім того, в інтернеті оприлюднили відео, як один з російських екіпажів тричі промахнувся під час танкового біатлону.