У Росії військові на навчаннях спалили власну техніку. Відео

Вікторія Довгань Новини Росії 06:00, 22.09.2020

На навчаннях "Кавказ-2020" російські військові спалили власну військову техніку. На кадрах видно, як охоплену вогнем бойову машину намагаються відбуксирувати з посадки, де трапилася надзвичайна подія.

Очевидно, що кадри були зняті на смартфон одним з очевидців. Ними поділилися на YouTube-каналі "Українського мілітарного порталу", а також оприлюднив на Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Машину, що палала, намагалися взяти на буксир.
Скріншот відео
На навчаннях "Кавказ-2020" російські військові спалили свою техніку.
Скріншот відео

"Навчання "Кавказ-2020". Збройні сили Вейшнорії продовжують свої активні дії в тилу противника", – з гумором зазначив захисник України.

Вейшнорія – це вигадана країна, яка, за легендою навчань "Захід-2017", протистояла арміям РФ і Білорусі.

Нагадаємо, на навчаннях в Астраханській області російські військові вистрілили протитанковою ракетою з ПЗРК "Конкурс" по власному танку Т-90А на ходу. У підсумку бойова машина серйозно постраждала.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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