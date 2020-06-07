У Росії відреагували на переїзд Скрипалів і повідомили, що вони "вже давно померли"

Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що не вірить інформації про те, що ексрозвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, які вижили після отруєння "Новачком" у Солсбері, переїхали до Нової Зеландії.

На його думку, ця історія є "легендою, яка не витримує критики", оскільки Сергія і Юлію нібито "давно нікому не показують", передає видання "Говорит Москва".

"Думаю, що, ймовірніше, на жаль, вони могли б просто вже загинути, і британська розвідка ретельно це приховує, але рано чи пізно все стане відомо", – сказав Джабаров.

Нагадаємо, британське видання The Sunday Times з посиланням на джерела в уряді, заявило, що Скрипалі переїхали до Нової Зеландії і змінили імена.

Як уточнило джерело, вони, швидше за все, проведуть залишок життя, утримуючись від контактів з пресою, знайомими і рідними.

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