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7 червня • оновлено в 20:29
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У Росії відреагували на переїзд Скрипалів і повідомили, що вони "вже давно померли"

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Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що не вірить інформації про те, що ексрозвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, які вижили після отруєння "Новачком" у Солсбері, переїхали до Нової Зеландії.

На його думку, ця історія є "легендою, яка не витримує критики", оскільки Сергія і Юлію нібито "давно нікому не показують", передає видання "Говорит Москва".

"Думаю, що, ймовірніше, на жаль, вони могли б просто вже загинути, і британська розвідка ретельно це приховує, але рано чи пізно все стане відомо", – сказав Джабаров.

У Росії відреагували на переїзд Скрипалів і повідомили, що вони "вже давно померли"

Нагадаємо, британське видання The Sunday Times з посиланням на джерела в уряді, заявило, що Скрипалі переїхали до Нової Зеландії і змінили імена.

Як уточнило джерело, вони, швидше за все, проведуть залишок життя, утримуючись від контактів з пресою, знайомими і рідними.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленим в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фотографії обвинувачених – Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їх справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Бошіров-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

  • Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Отруєння Скрипаля
Місце
Росія
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