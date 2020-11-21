У Росії відповіли на заклик Санду вивезти війська з Придністров'я

У РФ сказали, що виведення російських військових з Придністров'я може привести до дестабілізації в регіоні.

Таку думку озвучив заступник директора Інституту політичного і військового аналізу Олександр Храмчихін, передає РБК. Він вважає, що Молдова може спробувати силою повернути Придністров'я за допомогою України і Румунії.

При цьому Храмчихін зазначив, що складність виведення російської армії буде залежати від "юридичних аспектів процесу", і припустив, що військових буде "простіше виводити" через Румунію, ніж через Україну.

"На мій погляд, Придністров'я для нас тягар суто з географічних причин: з ним немає спільного кордону, немає виходу до моря, і при цьому воно відрізано від нас ворожою Україною. Нічого, крім проблем, воно нам не створює. Але що буде в разі вимоги Молдови про негайне виведення військ, сказати складно. Очевидно, Росія постарається якось цього уникнути. Нам здається, що ми утримуємо там якісь позиції", – висловився він.

На думку іншого експерта з Асоціації військових політологів Андрія Кошкіна, виведення російських військових – "серйозний проєкт", який не вирішується швидко та повинен призводити до "чітких певних наслідків".

Як повідомляв OBOZREVATEL, новообрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що російські війська повинні піти з Придністров'я.