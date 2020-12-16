У Росії відповіли на "подвійне" отруєння Навального

Олексій Тітофф Новини Росії 14:31, 16.12.2020 Оновлено: 15:10, 16.12.2020

У Росії назвали "несерйозними" публікації в ЗМІ інформації щодо подвійного отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що вони в РФ вже "звикли", що західні країни звинувачують їх, зокрема й повідомляючи про отруєння Навального, передає "Інтерфакс".

"Усі ці новини смішно читати, але манера, в якій ці новини підносяться, говорить лише про одне: що у наших західних партнерів відсутня наявність будь-яких етичних норм і відсутність будь-яких навичок нормальної дипломатичної роботи і небажання виконувати міжнародно-правові норми, коли йдеться про встановлення фактів", – говорив російський дипломат.

Лавров обурювався, заперечуючи факти отруєння Навального, які надала Німеччина.

"Логіка тут така: ось, мовляв, ми оголосили, наприклад, нові факти, які були виявлені німецькими спецслужбами про отруєння Навального, а Москва вже два дні мовчить. Якщо мовчить, значить винна. Недолугість такого підходу, по-моєму, очевидна будь-якій свідомій людині", – казав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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