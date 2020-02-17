У Росії відповіли на "побажання Києва" щодо "нормандської зустрічі"

Нове проведення саміту в "нормандському форматі" можливо тільки після виконання Україною рішень грудневої зустрічі в Парижі.
Таку заяву зробив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передає "РІА Новини".
При цьому російський міністр вважає, що поки немає особливого прогресу у виконанні цих рішень.
"РФ поки що не бачать прогресу у виконанні рішень "нормандського саміту" в Парижі", – пояснив Лавров.
Також дипломат відзначив, що "твердження Києва з проведення "нормандського саміту" в квітні – не більше ніж побажання Києва".
Нормандська зустріч
Крім того, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков додав, що можливість проведення наступного саміту в "нормандському форматі" обговорюється, але дата поки невідома.
# ПРЯМАЯТРАНСЛЯЦІЯ Виступ Сергія Лаврова за підсумками Мюнхенській конференції https://t.co/E1mV36NmUO- РІА Новини (@rianru) February 17, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра закордонних справ РФ заявив, що нова "нормандська зустріч" відбудеться в квітні лише в тому випадку, якщо Росія помітить прогрес у виконанні поточних домовленостей.
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