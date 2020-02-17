У Росії відповіли на "побажання Києва" щодо "нормандської зустрічі"

Нове проведення саміту в "нормандському форматі" можливо тільки після виконання Україною рішень грудневої зустрічі в Парижі.

Таку заяву зробив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передає "РІА Новини".

При цьому російський міністр вважає, що поки немає особливого прогресу у виконанні цих рішень.

"РФ поки що не бачать прогресу у виконанні рішень "нормандського саміту" в Парижі", – пояснив Лавров.

Також дипломат відзначив, що "твердження Києва з проведення "нормандського саміту" в квітні – не більше ніж побажання Києва".

Нормандська зустріч

Крім того, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков додав, що можливість проведення наступного саміту в "нормандському форматі" обговорюється, але дата поки невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра закордонних справ РФ заявив, що нова "нормандська зустріч" відбудеться в квітні лише в тому випадку, якщо Росія помітить прогрес у виконанні поточних домовленостей.

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