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17 лютого • оновлено в 14:47
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У Росії відповіли на "побажання Києва" щодо "нормандської зустрічі"

1.9т
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Нове проведення саміту в "нормандському форматі" можливо тільки після виконання Україною рішень грудневої зустрічі в Парижі.

Таку заяву зробив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передає "РІА Новини".

При цьому російський міністр вважає, що поки немає особливого прогресу у виконанні цих рішень.

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"РФ поки що не бачать прогресу у виконанні рішень "нормандського саміту" в Парижі", – пояснив Лавров.

Також дипломат відзначив, що "твердження Києва з проведення "нормандського саміту" в квітні – не більше ніж побажання Києва".

Нормандська зустріч

Нормандська зустріч

Крім того, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков додав, що можливість проведення наступного саміту в "нормандському форматі" обговорюється, але дата поки невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра закордонних справ РФ заявив, що нова "нормандська зустріч" відбудеться в квітні лише в тому випадку, якщо Росія помітить прогрес у виконанні поточних домовленостей.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Дмитро Пєсков Сергій Лавров
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
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фил филька
фил филька
если бы упоротые (в лице петьки) действительно хотели бы мир то он бы наступил. а так ловите приднестровье 2.0 )
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