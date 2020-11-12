У Росії відкриють "концтабір" для дітей

У Карелії відкриють бутафорський концтабір для школярів, де їм в рамках патріотичного виховання покажуть умови життя і побут в'язнів фінських переселенських таборів 1941-1944 років.

Про це повідомило видання "Рідус". Передбачається, що дітей будуть привозити до "концтабору" на вихідних.

На створення "концтабору", який називають музеєм, виділили три мільйони рублів в рамках президентського гранту.

Дерев'яні споруди зводять в селі Ватнаволок Кондопожского району. За основу взяли декорації художнього фільму "Весурі", який зняли в цій місцевості в 2019 році.

Відкриття "концтабору" заплановано на грудень 2020 року.

Зараз роботи знаходяться на стадії завершення. Вже побудовані дерев'яні бараки, встановлені кулеметні і оглядові вишки.

Споруди зводять в селі Ватнаволок Рідус

Будівельні роботи вже на стадії завершення Рідус

Уже встановили оглядові вишки Рідус

Як повідомляв OBOZREVATEL, в московському парку "Сокольники" поставили атракціон у вигляді радянських танків. Судячи з усього, він користується широкою популярністю як серед дітей, так і серед дорослих, які також охоче на ньому катаються.