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22 січня • оновлено в 07:23
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У Росії відірвалася крижина з сотнями людей: почалася рятувальна операція

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У Росії, на півдні Сахаліну, крижину з 300 рибалками відірвало від берега.

Як повідомили в місцевому ГУМНС РФ, йде рятувальна операція у районі мису Вільний в затоці Мордвинова. Рятувальники і техніка, включаючи човни, снігоходи і судно на повітряній подушці, вирушили до місця НП (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). На даний момент евакуйовані 98 осіб.

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У Росії відірвалася крижина з сотнями людей

У Росії відірвалася крижина з сотнями людей

Скріншот з відео

Також наголошується, що можуть задіяти і вертоліт Мі-8.

У мережі показали відео, зняте за кілька годин до того, що сталося. "Якщо що, будемо дзвонити – викликати МНС", – говорив один із рибалок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Охотському морі, недалеко від Магадана (Росія), спалахнув траулер "Енігма Астраліс".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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