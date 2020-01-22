У Росії відірвалася крижина з сотнями людей: почалася рятувальна операція

У Росії, на півдні Сахаліну, крижину з 300 рибалками відірвало від берега.

Як повідомили в місцевому ГУМНС РФ, йде рятувальна операція у районі мису Вільний в затоці Мордвинова. Рятувальники і техніка, включаючи човни, снігоходи і судно на повітряній подушці, вирушили до місця НП (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). На даний момент евакуйовані 98 осіб.

У Росії відірвалася крижина з сотнями людей Скріншот з відео

Також наголошується, що можуть задіяти і вертоліт Мі-8.

У мережі показали відео, зняте за кілька годин до того, що сталося. "Якщо що, будемо дзвонити – викликати МНС", – говорив один із рибалок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Охотському морі, недалеко від Магадана (Росія), спалахнув траулер "Енігма Астраліс".

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