У Росії відірвалася крижина з сотнями людей: почалася рятувальна операція

У Росії, на півдні Сахаліну, крижину з 300 рибалками відірвало від берега.
Як повідомили в місцевому ГУМНС РФ, йде рятувальна операція у районі мису Вільний в затоці Мордвинова. Рятувальники і техніка, включаючи човни, снігоходи і судно на повітряній подушці, вирушили до місця НП (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). На даний момент евакуйовані 98 осіб.
У Росії відірвалася крижина з сотнями людей
Скріншот з відео
Також наголошується, що можуть задіяти і вертоліт Мі-8.
У мережі показали відео, зняте за кілька годин до того, що сталося. "Якщо що, будемо дзвонити – викликати МНС", – говорив один із рибалок.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Охотському морі, недалеко від Магадана (Росія), спалахнув траулер "Енігма Астраліс".
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