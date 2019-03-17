У Росії відбулася небезпечна НС з Boeing: що сталося

Це була вже друга смертельна катастрофа з літаком Boeing 737 MAX. 29 жовтня 2018 року такий же авіалайнер зазнав аварії в Індонезії. На борту літака знаходилися 189 осіб, в тому числі троє дітей, два пілоти і шість бортпровідників. Також на борту знаходилися близько 20 чиновників з Мінфіну Індонезії.