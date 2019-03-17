|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

У Росії відбулася небезпечна НС з Boeing: що сталося

1.3тЧитати матеріал російською

Літак Boeing-738, що вилетів з московського аеропорту, вимушено приземлився в Сочі.

Про це повідомляє РЕН ТВ. За даними видання, причиною екстреної посадки стала технічна несправність літака.

Відзначається, що на борту літака перебувало 106 осіб, включаючи членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав.

Boeing-738

Boeing-738

Joshua Roberts

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines з 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Ефіопії. На борту перебували громадяни 33 країн.

  • Це була вже друга смертельна катастрофа з літаком Boeing 737 MAX. 29 жовтня 2018 року такий же авіалайнер зазнав аварії в Індонезії. На борту літака знаходилися 189 осіб, в тому числі троє дітей, два пілоти і шість бортпровідників. Також на борту знаходилися близько 20 чиновників з Мінфіну Індонезії.

  • Європейське агентство авіаційної безпеки призупинило всі польоти цієї моделі. Заборона торкнулася всіх країн-учасниць ЄС. Аналогічний крок ухвалили і в Україні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки