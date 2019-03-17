У Росії відбулася небезпечна НС з Boeing: що сталося

Літак Boeing-738, що вилетів з московського аеропорту, вимушено приземлився в Сочі.
Про це повідомляє РЕН ТВ. За даними видання, причиною екстреної посадки стала технічна несправність літака.
Відзначається, що на борту літака перебувало 106 осіб, включаючи членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав.
Boeing-738
Joshua Roberts
Як повідомляв OBOZREVATEL:
10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines з 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Ефіопії. На борту перебували громадяни 33 країн.
Це була вже друга смертельна катастрофа з літаком Boeing 737 MAX. 29 жовтня 2018 року такий же авіалайнер зазнав аварії в Індонезії. На борту літака знаходилися 189 осіб, в тому числі троє дітей, два пілоти і шість бортпровідників. Також на борту знаходилися близько 20 чиновників з Мінфіну Індонезії.
Європейське агентство авіаційної безпеки призупинило всі польоти цієї моделі. Заборона торкнулася всіх країн-учасниць ЄС. Аналогічний крок ухвалили і в Україні.
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