У Росії від коронавірусу помер депутат Держдуми

У Росії помер від коронавірусу заступник глави комітету Держдуми РФ з фінансового ринку, депутат від КПРФ Ваха Агаєв.

Про це повідомило РІА Новости з посиланням на слова депутата Сергія Гаврилова.

Також інформацію підтвердив ще один його колега по Держдумі Юрій Афонін. Він уточнив, що 67-річний Агаєв перебував в комі.

Агаєв обирався в Держдуму VI і VII скликань в складі федерального списку КПРФ.

У Російських ЗМІ повідомлялося, що Агаєв нібито був близький до глави Чечні Рамзана Кадирова.

У 80-х роках Агаєв працював секретарем комітету комсомолу. У 1981 році став членом КПРС.

У 2003 році він намагався стати депутатом Державної Думи від партії КПРФ, але програв вибори. У 2007 році знову невдало балотувався до Держдуми.

У грудні 2011 року Агаєв переміг на виборах депутатів Державної Думи РФ. Балотувався за списками партії КПРФ, в складі регіональної групи від Красноярського краю.

У нижній палаті парламенту шостого скликання був заступником голови комітету з питань власності.

18 вересня 2016 року Агаєв знову обраний депутатом Державної Думи РФ у складі федерального списку кандидатів, висунутого Політичною партією "Комуністична партія Російської Федерації".

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