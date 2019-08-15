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У Росії вибухнули "ядерні батарейки": з'ясувалася справжня причина НП під Архангельськом

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Вибух на військовому полігоні під Архангельськом трапився через невдалі випробування перспективного прискорювача – нової рідинної реактивної рухової установки, на борту якої були змонтовані "ядерні батарейки".

Про це розповіло джерело у військовому відомстві і підтвердили ще два джерела в ОПК, пишуть "Известия". Зазначається, що "батарейками" на військово-промисловому сленгу називаються принципово нові ізотопні джерела живлення.

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Вибух під Архангельськом

Вибух під Архангельськом

"Вести.ру"

При цьому джерела повідомили, що, незважаючи на невдачу, розробки будуть продовжені.

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Тема
Вибух на полігоні під Архангельском
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Зачем ЖРД батарейка, тем более "ядерная"?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ещё не весь расейский скот пал. Но ничего - падеж скота весь впереди!
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