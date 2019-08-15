У Росії вибухнули "ядерні батарейки": з'ясувалася справжня причина НП під Архангельськом

Вибух на військовому полігоні під Архангельськом трапився через невдалі випробування перспективного прискорювача – нової рідинної реактивної рухової установки, на борту якої були змонтовані "ядерні батарейки".
Про це розповіло джерело у військовому відомстві і підтвердили ще два джерела в ОПК, пишуть "Известия". Зазначається, що "батарейками" на військово-промисловому сленгу називаються принципово нові ізотопні джерела живлення.
Вибух під Архангельськом
"Вести.ру"
При цьому джерела повідомили, що, незважаючи на невдачу, розробки будуть продовжені.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Росія розробляє гіперзвукову зброю, ґрунтуючись на технологіях, які вона вкрала у США.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що їм вдалося дізнатися деталі секретних випробувань на полігоні під Архангельськом у Росії, де вибухнула рідка установка.
Пізніше у Білому домі уточнили, що вибух на полігоні під Архангельськом може бути пов'язаний зі спробою запуску Росією гіперзвукових крилатих ракет.
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