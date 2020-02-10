У Росії вибухнула ковбаса: фото небезпечного продукту

Жителька Тульської області Росії розповіла, що в неї "вибухнула" куплена в місцевому супермаркеті ковбаса.

Про це вона повідомила в забороненій в Україні соціальній мережі. Олена з Хом'якова (Зарічний округ) написала, що здійснила покупку ввечері 8 лютого в супермаркеті недалеко від будинку.

"Купила вареної ковбаски. Наступного дня, вранці, вирішили з дочкою і зятем із цієї ковбаскою зробити бутербродики. Поклала я її на стіл і пішла чай заварювати. І раптом – вибух! Я чайник мало не впустила! Ковбаса вибухнула! Такого я не бачила ні разу!" – обурилася росіянка.

Куплена росіянкою ковбаса "вибухнула" Pinterest

Ковбаса, що "вибухнула" Лента.ру

Термін придатності, за її словами, був у нормі. Його 60 діб спливали тільки 14 лютого. Жінка додала, що її зять наважився спробувати маленький шматочок ковбаси. На смак вона виявилася неприємною.

"Просто на виробництві переклали фосфату, він вступив у реакцію з крохмалем і виділив багато газу", – йдеться у повідомленні на Twitter-сторінці "Лента.ру".

Ковбаса, що "вибухнула" Лента.ру

Ковбаса, що "вибухнула" Лента.ру

Вибух вареної ковбаси здивував Тулячка. Продукт купили в супермаркеті, хотіли нарізати на сніданок, але ковбаса воліла зробити самопідрив. Просто на виробництві переклали фосфату, він вступив в реакцію з крохмалем і виділив багато газу pic.twitter.com/owcHxhoALJ - Лента.ру (@lentaruofficial) February 10, 2020

Коментарі до посту Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше журналісти розкрили "секрети" українських ковбас. До їх складу часто входять курячі голови, кістки та шкіра, що показали результати експертизи.

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