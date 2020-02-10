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11 лютого • оновлено в 03:38
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У Росії вибухнула ковбаса: фото небезпечного продукту

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Жителька Тульської області Росії розповіла, що в неї "вибухнула" куплена в місцевому супермаркеті ковбаса.

Про це вона повідомила в забороненій в Україні соціальній мережі. Олена з Хом'якова (Зарічний округ) написала, що здійснила покупку ввечері 8 лютого в супермаркеті недалеко від будинку.

"Купила вареної ковбаски. Наступного дня, вранці, вирішили з дочкою і зятем із цієї ковбаскою зробити бутербродики. Поклала я її на стіл і пішла чай заварювати. І раптом – вибух! Я чайник мало не впустила! Ковбаса вибухнула! Такого я не бачила ні разу!" – обурилася росіянка.

Куплена росіянкою ковбаса "вибухнула"

Куплена росіянкою ковбаса "вибухнула"

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Ковбаса, що "вибухнула"

Ковбаса, що "вибухнула"

Лента.ру

Термін придатності, за її словами, був у нормі. Його 60 діб спливали тільки 14 лютого. Жінка додала, що її зять наважився спробувати маленький шматочок ковбаси. На смак вона виявилася неприємною.

"Просто на виробництві переклали фосфату, він вступив у реакцію з крохмалем і виділив багато газу", – йдеться у повідомленні на Twitter-сторінці "Лента.ру".

Ковбаса, що "вибухнула"

Ковбаса, що "вибухнула"

Лента.ру

Ковбаса, що "вибухнула"

Ковбаса, що "вибухнула"

Лента.ру

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше журналісти розкрили "секрети" українських ковбас. До їх складу часто входять курячі голови, кістки та шкіра, що показали результати експертизи.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія Тула
Теги
Новини Росії фотографии продукти
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Куриные головы, кости и кожа: журналисты раскрыли секреты украинских колбас РАССЛЕДОВАНИЯ 23:45, 27.10.2019 Обновлено: 23:45, 27.10.2019 Поделиться Комментарии В состав многих украинских колбас и сосисок входят ингредиенты, которые должны бы были попасть на утилизацию: кости, куриные головы, хрящи, соединительные ткани, кожа и жир. - это статья на обозе. Хрюканы, налетай злорадствовать!
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Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
Каждому "великороссу" по палке такой колбасы засунуть в ж*пу. Весёлый будет фейерверк..
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2
Петрова Ольга
Петрова Ольга
а где парашные писяки , а ну налетай посрать колбасой а ля пуця 20 лет спустя
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Виня Ксения
Виня Ксения
Букет Красивый, скорее ты сдохнешь от рассейской колбасы, рашафашист.
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Букет Красивый
Букет Красивый
Петрова Ольга, сдохни, овца
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