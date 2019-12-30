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30 грудня • оновлено в 19:53
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У Росії вибухнула газова АЗС: момент потрапив на відео

2.4т
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У Саткинському районі Челябінської області Росії стався потужний вибух на газовій АЗС, в результаті якого постраждала одна людина.

Відео НП опублікував Telegram-канал Mash. Відзначається, що вибух стався в результаті пожежі.

"Постраждала одна людина – її терміново госпіталізували", – вказується в коментарі.

В России взорвалась газовая АЗС

В России взорвалась газовая АЗС

Скриншот видео

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 грудня потужний вибух і пожежа стався в одному з житлових будинків у Полтавській області. У результаті загинула жінка.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Росія Челябінськ
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