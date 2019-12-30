У Росії вибухнула газова АЗС: момент потрапив на відео

У Саткинському районі Челябінської області Росії стався потужний вибух на газовій АЗС, в результаті якого постраждала одна людина.
Відео НП опублікував Telegram-канал Mash. Відзначається, що вибух стався в результаті пожежі.
"Постраждала одна людина – її терміново госпіталізували", – вказується в коментарі.
В России взорвалась газовая АЗС
Скриншот видео
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 грудня потужний вибух і пожежа стався в одному з житлових будинків у Полтавській області. У результаті загинула жінка.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.