У Росії ветеранів ізолювали перед парадом, щоб не заразили Путіна COVID-19

Новини Росії 10:42, 18.06.2020 Оновлено: 10:45, 18.06.2020

Ветеранів Другої світової війни, які на параді Перемоги 24 червня в Москві мають знаходитися на одній трибуні з президентом Росії Володимиром Путіним, відправили на двотижневий карантин.

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Як пише Bloomberg з посиланням на російських чиновників, близько 80 ветеранів ізолювали в підмосковному санаторії.

"Рішення про карантин відображає серйозність заходів, що вживаються чиновниками для захисту Путіна від вірусу", – відзначає видання.

Також джерела стверджують, що ізоляція повинна допомогти захистити самих ветеранів, які входять до групи ризику щодо захворюваності.

Раніше глава Росспоживнагляду Анна Попова заявила, що ветеранів привезуть на Червону площу в день параду Перемоги на дезінфікованому транспорті в оточенні перевірених на COVID-19 людей. Вони зможуть дивитися парад без масок і будуть сидіти на трибуні через два крісла один від одного. При цьому водії, волонтери та супроводжуючі родичі ветеранів повинні бути в масках і рукавичках.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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