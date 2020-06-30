У Росії ведучий назвав поправки Путіна до Конституції "злочином" і звільнився

Російський ведучий популярної новинної програми "Вести" на телеканалі "Россия-24" Володимир Жарінов вирішив звільнитися з роботи через голосування за поправки до Конституції РФ, запропоновані Володимиром Путіним.

За його словами, він не хоче піарити такі "деструктивні дії влади". Про це журналіст написав на своїй сторінці у Facebook.

Насамперед Жарінов пояснив, що впродовж семи років готував репортажі та випуски новин, намагаючись бути об'єктивним. Однак те, що відбувається у його країни нині він назвав "вищим його розуміння".

Журналіст зазначив, що поправки до Основного закону в Росії – це "історичний злочин". А найбільше його шокувало те, що регіональні депутати нарівні з депутатами інших суб'єктів РФ схвалили їх.

"Після цього я зрозумів, що самоповага для тих, хто проголосував "за", – слово з іншої реальності. Зрозуміло, що депутати не повинні піклуватися про виборців (у цьому суть сьогоднішньої демократії), але свій інтерес, своє майбутнє продавати... Це мене просто вбиває", – заявив Жарінов.

Карикатура "За Путін'а" (Telegram-канал Андрія Петренка)

Росіянин зазначив, що не може просто кивати зі словами: "Так, все вже вирішено", "Від нас нічого не залежить", "Це частина нашої роботи". Журналіст підкреслив, що за всю кар'єру йому ще не доводилося пропагувати "відверто деструктивні дії влади", тож він не хоче робити цього і зараз.

"Бачу єдиний вихід, аби не брати участі в цьому божевіллі – звільнитися. Ну і зрозуміло, голосувати не піду", – підсумував Жарінов, додавши, що все сказане – його суб'єктивна думка.

Думка російського журналіста (Facebook Vladimir Zharinov)

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиціонер Юрій Медовар заявив, що голосування за поправки до Конституції РФ є незаконним із низки причин. Опозиція не може вплинути на ситуацію – рішення вже ухвалено. Крім цього, участь у голосуванні жителів анексованого Криму – ще одне джерело проблем для Кремля.