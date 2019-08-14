У Росії ведмідь розрив могилу і вкрав небіжчика

У Комсомольську-на-Амурі (Росія) ведмідь заліз на кладовище "Старт" і викопав із могили тіло небіжчика.

Як повідомляє Komcity.ru, інцидент трапився у ніч на 13 серпня. За словами місцевих працівників, раніше хижий звір уже неодноразово намагався рити землю на місці поховання, але його лякали.

Однак пізніше йому все ж вдалося розрити одну з відносно свіжих могил і витягнути тіло. Небіжчика ведмідь забрав у ліс, залишивши тільки розірваний одяг і розриту могилу. За попередніми даними, труп небіжчика досі не знайдений.

Як розповіли місцеві жителі, поява ведмедів на кладовищі "Старт" у Комсомольську-на-Амурі – не рідкість. Клишоногі хижаки з'являлися тут щороку, регулярно лякали відвідувачів і працівників. Бувало, що звірів відстрілювала поліція. Тварини приходили їсти частування, яке люди залишали на могилах близьких.

Водночас, РИА "Новости" пише, що правоохоронці знайшли ведмедя-викрадача та ліквідували його.

"Виїздили на місце наші фахівці, у них був дозвіл на ліквідацію тварини. Цього ведмедя знайшли і відстрелили", – повідомив начальник відділу регіонального Мінприроди Юрій Ковпак.

Правоохоронці також почали перевірку, за результатами якої буде ухвалено процесуальне рішення.

Ведмідь розрив могилу в Росії і вкрав небіжчика stena.ee

"До чергової частини поліції надійшло повідомлення, що на території міського кладовища у мікрорайоні "Старт" розкрито одне з поховань. На місце виїздила слідчо-оперативна група, кінолог і мисливствознавець. Були виявлені сліди ведмедя. Тіло померлого поки не знайдено", – сказав представник міського УМВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше працівника компанії російської "Захсибгазпром-Газифікація" вбив білий ведмідь на острові Земля Олександри (архіпелаг Земля Франца-Йосифа).

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