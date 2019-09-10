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10 вересня • оновлено в 22:22
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У Росії вчений публічно спалив себе на вулиці. Фото і відео 18+

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В Іжевську (Удмуртія, Росія) 10 вересня вчений Альберт Разін влаштував акт самоспалення перед будівлею місцевої держради.

Як повідомила пресслужба МНС Удмуртії, він тримав у руках плакат із цитатою дагестанського поета Расула Гамзатова: "І якщо завтра моя мова зникне, то я готовий сьогодні померти".

"Чоловік потрапив до лікарні майже зі 100-відсотковими опіками тіла", — йдеться в повідомленні.

Пізніше в клінічній лікарні, в яку був доставлений потерпілий, повідомили, що житель Іжевська помер від отриманих травм.

Альберт Разін

Альберт Разін

Колаж

Альберт Разін влаштував акт самоспалення

Альберт Разін влаштував акт самоспалення

МНС Удмуртії

Альберт Разін влаштував акт самоспалення

Альберт Разін влаштував акт самоспалення

МНС Удмуртії

У розмові з "360" колеги і знайомі Разіна висловили думку, що житель Удмуртії підпалив себе через боротьбу за удмуртську мову.

Колишній міністр охорони здоров'я Удмуртії Володимир Савельєв зазначив, що вони разом входили до складу старійшин, де обговорювали проблеми збереження удмуртської мови.

"Збиралася раз у два-три місяці. Там розмови вели. У нас була бесіда щодо зміни Конституції про викладання мови", — заявив він.

За словами Савельєва, старійшини намагалися не допустити того, щоб удмуртську мову дозволили б вивчати за бажанням.

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Ще один учений із Удмуртії, Ільдар Латипов, не повірив новинам про Разіна. "Я не вважав його людиною, схильною до таких крайніх вчинків. Якщо це дійсно трапилося, то сумно", — заявив він.

За його словами, на такий вчинок колегу могли спонукати проблеми зі здоров'ям. Також він підтвердив і основну (попередню) версію події.

"Наскільки розумію, причина пов'язана з тим, що удмуртська мова в Удмуртії дійсно мало використовується. Проблема мови для нього важлива", — підсумував Латипов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Красноярському краї Росії маленький хлопчик, який страждає психічним розладом, спалив всю сім'ю.

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Махов Макс
Махов Макс
А сжёг бы он Путина х*йло, было справедливо. Бг
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Юг Руси
Юг Руси
Махов Макс, тебе пистолет тымчука ещё торжественно не вручили? Бггггааа
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Маскова Илона
Маскова Илона
Упоротым мовнюкам нужно перенимать методы борьбы за мову... Готовы Фарион с Ницой сжечь себя перед Радой?
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Юг Руси
Юг Руси
Махов Макс, какой же ты Бгггггаааашный )))))
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Махов Макс
Махов Макс
ЕбанаМакака Илона, ка Ая же ты тварь! Бгггггаааа
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Mak Alex
Mak Alex
Маркиз Астольф де Кюстин писал:"Россия- нация немих; какой-то чародей превратил шестисят миллионов человек в механических кукол,и теперь для того,чтоби воскреснуть и снова начать жить,они ожидают мановения волшебной палочки другого чародея".все ви бачите що де робится,кого притісняють ,а що у вас мова порабощоних народів зникає,то вас то не цікавить.Наведіть лад у себе.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Mak Alex, вот только смотри он сжёг себя не из-за запрета языка ,а из-за редкого обращения удмуртского языка !
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