У Росії по-звірячому вбили останнього секс-маніяка часів СРСР

У Росії громадянина Таджикистану Дустмурода Ільєсова засудили до 14-ти років колонії суворого режиму за жорстоке вбивство. Зокрема, мігрант-садист до смерті забив ногами останнього радянського секс-маніяка Артура Кітаєва.

Відповідне рішення ухвалив Торбєєвський районний суд Республіки Мордовії. Про це повідомляє "Mk.ru", зазначаючи, що випадок унікальний, оскільки іноземець і так відбуває довічний термін за подібне.

"У 2013 році Ільєсов зарізав у Росії декілька людей. Спочатку в дачному товаристві він убив чоловіка і двох жінок, а потім поранив свідка – громадянина Узбекистану. Ще одну свою жертву – 90-річну пенсіонерку, яка пустила його в свій будинок, заколов ударом ножа в рот, бо злякався, що вона покличе на допомогу", – розповідає видання про злочини вбивці.

У російській колонії вбили останнього радянського секс-маніяка Артура Кітаєва

А новий термін Ільєсов отримав за вбивство сусіда по камері, якого йому підсадили на декілька місяців у ФКУ ІК-6 УФІН Росії в Республіці Мордовія. За даними суду, причиною стало лихослів'я: Артуру Кітаєву таджик завдав "не менше 33 ударів руками й ногами в місця розташування життєво важливих органів". Від отриманих тілесних ушкоджень засуджений помер 29 вересня 2019 року.

Водночас Кітаєва в колонії "зі зрозумілих причин" ніхто не оплакує: адже рецидивіст вбив іншого рецидивіста.

Зазначається, що так не стало останнього радянського сексуального маніяка: Кітаєв із 1990-го по 1992 рік жорстоко розправився з чотирма дівчатами і вчинив декілька зґвалтувань.

Дустмурод Ільєсов news.myseldon.com

"Спіймали його випадково: жінка, яка збирала в лісі гриби, побачивши, що незнайомець погрожує їй ножем, запропонувала йому в обмін на своє життя... інтимні послуги. І коли маніяк розслабився і втратив пильність, вона сильно вкусила його і втекла. Співробітники поліції швидко затримали Кітаєва за слідами крові на траві", – йдеться в матеріалі.

Злочинця засудили до 28 років ув'язнення. Однак, уже відбуваючи покарання, він не припав "до смаку" своєму сусіду по камері Ільєсову.

Виявляється, у 2010-му році Кітаєв побився з іншим в’язнем – у результаті йому зламали хребет. Після цього він міг пересуватися по камері тільки на милицях. І саме їхній стукіт серед ночі заважав спати мігранту-садисту. Це й стало причиною гострого конфлікту двох рецидивістів... Так і закінчилося життя останнього секс-маніяка часів Радянського Союзу.

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