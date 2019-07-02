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У Росії в пожежі на глибоководному апараті загинули 14 моряків-підводників

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У російських територіальних водах під час пожежі 1 липня загинуло 14 моряків-підводників. Займання вдбулося на науково-дослідному глибоководному апараті.

Причина смерті всіх моряків – отруєння продуктами горіння. Відповідну заяву зробили в Міністерстві оборони Росії.

Апарат знаходився на військово-морській базі Північного флоту в Сєвероморську. Повідомляється також, що осередок займання загиблі встигли ліквідувати, але врятуватися вже не змогли.

"Першого липня в російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і дна Світового океану в інтересах Військово-морського флоту Росії, в ході проведення біометричних вимірювань виникла пожежа", – заявили в Міноборони.

Североморск

Североморск

Google-карты

База підводних додок у Североморську

База підводних додок у Североморську

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ttt ta
ttt ta
Светлая память! Подводник, это всегда большой риск.
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Dell Alex
Dell Alex
"Она утонула" (с)
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