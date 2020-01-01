У Росії в новорічну ніч украли дитину: фото і відео

У столиці Росії Москві вночі на 1 січня біля будинку по вулиці Яблочкова 7-річну дівчинку викрала невідома жінка.

Про це повідомила пресслужба УВС по СВАО, уточнивши прикмети дитини і злочинниці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

За повідомленням правоохоронців, Морозова Тетяна Олексіївна, 2013 року народження, 1 січня 2020 близько 02.40 пішла з адреси: м. Москва, вул. Яблочкова, буд. 22, корп. 2, імовірно, з невідомою жінкою.

"На вигляд 7 років, зріст близько 120 см, нормальної статури, очі блакитні, волосся русяве. Була одягнена в рожевий комбінезон і чоботи того ж кольору", – йдеться у повідомленні.

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Також у матеріалах поліції говориться, що жінці, яка викрала дівчинку, на вигляд близько 30 років, вона слов'янської зовнішності, волосся темне, була в білому пуховику і темних джинсах, вона косить на праве око.

Як повідомляє Рамблер, дівчинка була знайдена в метро. Подробиці справи поки не повідомляються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою жінка звернулася в місцеве відділення поліції з повідомленням про те, що вранці 13 грудня невідомі чоловіки намагалися викрасти її сина і відвезти на автомобілі. Як з'ясувалося, підліток сам вигадав цю історію.

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