Головна Новини
4 січня • оновлено в 09:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії в небі зламався літак: на борту 176 осіб

4.3т
Читати матеріал російською

В аеропорту Велике Савіно міста Перм (Росія) здійснив аварійну посадку пасажирський літак Airbus A320.

Причиною екстреної посадки стали неполадки з аеронавігаційною системою. Про це повідомив телеканал "РЕН ТВ".

На борту лайнера авіакомпанії Red Wings перебували 176 пасажирів. Він вилетів із Тюмені в Санкт-Петербург.

Новини
З'явилося відео моменту аварії літака Bek Air у Казахстані

Перед приземленням літак виробив паливо і зайшов на посадку.

Аеропорт у Росії

Аеропорт у Росії

kakdobratsya.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що в аеропорту Кольцово (Єкатеринбург, Росія) через відмову двигуна здійснив екстрену посадку літак "Уральських авіаліній" сполученням Новосибірськ – Москва.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Росія Перм
Теги
аварія літак
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
6
Смішно
4
Цікаво
7
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Вот зрада-то у чубатых)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Не удалось окраинцам порадоваться смертям детей.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги