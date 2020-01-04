У Росії в небі зламався літак: на борту 176 осіб

В аеропорту Велике Савіно міста Перм (Росія) здійснив аварійну посадку пасажирський літак Airbus A320.

Причиною екстреної посадки стали неполадки з аеронавігаційною системою. Про це повідомив телеканал "РЕН ТВ".

На борту лайнера авіакомпанії Red Wings перебували 176 пасажирів. Він вилетів із Тюмені в Санкт-Петербург.

Перед приземленням літак виробив паливо і зайшов на посадку.

Аеропорт у Росії kakdobratsya.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що в аеропорту Кольцово (Єкатеринбург, Росія) через відмову двигуна здійснив екстрену посадку літак "Уральських авіаліній" сполученням Новосибірськ – Москва.

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