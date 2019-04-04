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У Росії в масштабній ДТП загинуло шестеро людей: перші фото і відео

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У четвер, 4 квітня, в підмосковному Домодєдово в масштабній ДТП загинуло шестеро людей.

Аварія сталася через зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою на 65-му кілометрі траси М-4 "Дон", передає РІА ФАН.

У ДТП загинули четверо чоловіків і дві жінки. Ще двоє отримали рани: чоловік і дівчинка 11 років, їх доставили в центральну районну лікарню Домодєдово. Водій фури не постраждав.

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Водій автомобіля "Мерседес", який рухався з Тули в Москву, допустив зіткнення з вантажною автомашиною "Сканія", - повідомила "КП "начальник прес-служби ГУ МВС Росії по Московській області Тетяна Петрова.

Згідно з її даними, від удару мікроавтобус загорівся і був погашений водіями, що проїжджали повз і співробітниками ДПС.

За попередньою версією, водій мікроавтобуса заснув за кермом і влетів в фуру, що стояла на узбіччі. Зараз причини та обставини події встановлюються.

ДТП в Домодєдово

ДТП в Домодєдово

ДТП в Домодєдово

ДТП в Домодєдово

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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