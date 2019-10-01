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1 жовтня • оновлено в 05:41
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У Росії в магазині люди мало не задавили одне одного через знижки

1.4т Читати матеріал російською

В одному з гіпермаркетів Самари (Росія) влаштували розпродаж і пропонували купити підлогові ваги лише за 99 рублів (близько 37 грн). Десятки людей влаштували справжню тисняву через таку знижку.

Як написало видання "Комсомольская правда", наприклад, пенсіонери хапали товар і майже напролом ішли до кас, не звертаючи уваги на тих, хто "мимоволі став заручником ажіотажу" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На крики про те, що в натовпі є діти і що потрібно поводитися спокійніше, відвідувачі не звертали уваги. А деякі навіть намагалися хапати одразу кілька ваг, ігноруючи слова продавців про "один товар в одні руки".

У Росії в магазині люди мало не задавили одне одного через знижки

У Росії в магазині люди мало не задавили одне одного через знижки

За словами очевидців, тиснява закінчилася величезними чергами біля кас і обійшлася без бійок.

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Здичавілі: в Росії під час відкриття гіпермаркету відбулася масова бійка. Відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі російського Оренбургу влаштували бійку в одному з місцевих супермаркетів, який оголосив знижки на сушарки для білизни.

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Росія Самара
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"пенсионеры хватали товар и почти напролом шли к кассам, не обращая внимания на тех, кто "невольно стал заложником ажиотажа" Ну вот и доказательство, что российские пенсионеры помолодели: бегут с несколькими напольными весами. Это просто расточительство отпускать их на пенсию раньше, чем в 90 лет.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Шапиро Женька, "Ну вот и доказательство, что российские пенсионеры помолодели:" ----------------- Ну-ка расскажи нам, как помолодели украинские пенсионеры.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ха ха ха ))))))от стадо))))))из за весов ой умора я думал там что то хоть ценное давали))))))))
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Обоз бы лучше написал как на Украине люди в секонд хэндах морды друг другу лупят ) ахаха
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