В одному з гіпермаркетів Самари (Росія) влаштували розпродаж і пропонували купити підлогові ваги лише за 99 рублів (близько 37 грн). Десятки людей влаштували справжню тисняву через таку знижку.

Як написало видання "Комсомольская правда", наприклад, пенсіонери хапали товар і майже напролом ішли до кас, не звертаючи уваги на тих, хто "мимоволі став заручником ажіотажу" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На крики про те, що в натовпі є діти і що потрібно поводитися спокійніше, відвідувачі не звертали уваги. А деякі навіть намагалися хапати одразу кілька ваг, ігноруючи слова продавців про "один товар в одні руки".

У Росії в магазині люди мало не задавили одне одного через знижки

За словами очевидців, тиснява закінчилася величезними чергами біля кас і обійшлася без бійок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі російського Оренбургу влаштували бійку в одному з місцевих супермаркетів, який оголосив знижки на сушарки для білизни.

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