У місті Перм в Росії сталася страшна НП – вночі в готелі прорвало трубу з гарячою водою, в результаті чого загинули п'ять осіб.

Про це повідомили в прес-службі адміністрації губернатора Пермського краю агентству "Інтерфакс-Поволжя". Серед загиблих одна дитина. Інцидент трапився в готелі по вулиці Радянської Армії, б. 21.

У Росії в готелі люди заживо зварилися в окропі Life

"У житловому будинку стався прорив трубопроводу з гарячою водою. Окріп хлинув в цокольний поверх, де розташовувався міні-готель на 9 номерів", – розповіло джерело.

Також відомо, що троє осіб були госпіталізовані з моторошними опіками. Ще троє госпіталізовані з опіками.

"Стан оцінюється як важкий. Постраждалі доставлені в інтенсивну терапію опікового відділення", – уточнило джерело.

Як стало відомо, прорив води виявився не першим. У вересні 2019 року труба вже лопалася, в тому ж самому номері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на вулиці Антоновича, 174, прорвало тепломережу. В результаті НП стався підрив асфальтового покриття, а також потоп в ТРЦ Ocean Plaza. Люди отримали опіки.

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