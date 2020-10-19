У Росії українця засудили до в'язниці: звинуватили в контрабанді військової техніки

У Росії громадянина України Ігоря Кузнєцова засудили до тюремного ув'язнення за спробу контрабанди деталей військової техніки.

Первомайський райсуд Омська засудив українця до двох років і двох місяців колонії загального режиму і штрафу в розмірі 500 тисяч рублів (майже 183 тисяч грн), передає "Інтерфакс".

"У 2019 році Ігор Кузнєцов спланував контрабандне вивезення деталей авіаційної військової техніки з Омська до України. Для здійснення своїх намірів він залучив посередника – громадянина Росії Миколу Черноскутова. Надалі Кузнєцов з його допомогою почав встановлювати контакти з жителями різних регіонів, що причетні до діяльності підприємств оборонного комплексу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в листопаді 2019 року Кузнєцов приїхав до Омська, де мав намір придбати деталі військового призначення. Але його разом із Черноскутовим затримали співробітники ФСБ РФ. Українця визнали винним в організації каналу контрабанди разом із подільником.

Додамо, що росіянина за пособництво суд засудив до одного року й 10 місяців колонії загального режиму зі штрафом 300 тисяч рублів (майже 110 тисяч грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму місцевого жителя засудили до десяти років позбавлення волі нібито за "шпигунство на користь України".