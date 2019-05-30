У Росії українка покинула маленьких дітей у хостелі: що відомо

У подмосковинх Котіельніках ( Росія ) мати, ймовірно українка, покинула двох маленьких дітей у хостелі на три доби.

Про це повідомляє ТАСС. Жінка попросила підібрати для неї спальне місце, а незабаром вийшла нібито за паспортом, який забула в машині, і зникла, залишивши дітей біля стійки адміністратора.

Співробітникам міні-готелю вдалося додзвонитися матері дітей за номером телефону, який та вказала в анкеті при реєстрації в хостелі. Однак вона послалася на роботу і повернутися за дітьми відмовилася.

Instagram Ксенії Мішонової

Instagram Ксенії Мішонової

На наступний ранок адміністратор, яка провела всю ніч із малюками, повідомила в поліцію. Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтями "Залишення в небезпеці" і "Невиконання обов'язків з виховання" і почали пошуки матері-зозулі.

Відзначається, що обох дітей – хлопчика і дівчинку, яким на вигляд близько 1 року, доставили в лікарню.

"Малюки, залишені мамою в хостелі в Котельникх, знаходяться в задовільному стані. На вигляд будь-яких відхилень у розвитку не мають. У них невеликий кашель і нежить. Лікарі надають їм необхідну допомогу", – розповіли в прес-службі уповноваженого з прав дитини в Московській області Ксенії Мішонової.

ГСУ СК Росії по Московській області

Instagram Ксенії Мішонової

Instagram Ксенії Мішонової

Instagram Ксенії Мішонової

При цьому, поки невідомо, чи точно діти є сестрою і братом. У прес-службі дитячого омбудсмана пообіцяли провести відповідну експертизу.

Як відзначають в Telegram-каналі Life Shot, жінку, яка залишила дітей, звуть Олена і вона нібито приїхала на заробітки з України. У Росії її запідозрили в наданні послуг ескорту.

Мати, яка покинула дітей

Відзначається також, що згаданий хостел називають так званим дитячим садком для дітей "ескортниць". Вони нібито платили співробітникам за ліжко-місце і їжу і залишали малят на кілька тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському місті Кіров мати заморила до смерті голодом свою дочку, якій мало виповнитися 3 роки.

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