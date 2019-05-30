У Росії українка покинула маленьких дітей у хостелі: що відомо

У подмосковинх Котіельніках ( Росія ) мати, ймовірно українка, покинула двох маленьких дітей у хостелі на три доби.
Про це повідомляє ТАСС. Жінка попросила підібрати для неї спальне місце, а незабаром вийшла нібито за паспортом, який забула в машині, і зникла, залишивши дітей біля стійки адміністратора.
Співробітникам міні-готелю вдалося додзвонитися матері дітей за номером телефону, який та вказала в анкеті при реєстрації в хостелі. Однак вона послалася на роботу і повернутися за дітьми відмовилася.
Instagram Ксенії Мішонової
Instagram Ксенії Мішонової
На наступний ранок адміністратор, яка провела всю ніч із малюками, повідомила в поліцію. Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтями "Залишення в небезпеці" і "Невиконання обов'язків з виховання" і почали пошуки матері-зозулі.
Відзначається, що обох дітей – хлопчика і дівчинку, яким на вигляд близько 1 року, доставили в лікарню.
"Малюки, залишені мамою в хостелі в Котельникх, знаходяться в задовільному стані. На вигляд будь-яких відхилень у розвитку не мають. У них невеликий кашель і нежить. Лікарі надають їм необхідну допомогу", – розповіли в прес-службі уповноваженого з прав дитини в Московській області Ксенії Мішонової.
ГСУ СК Росії по Московській області
Instagram Ксенії Мішонової
Instagram Ксенії Мішонової
Instagram Ксенії Мішонової
При цьому, поки невідомо, чи точно діти є сестрою і братом. У прес-службі дитячого омбудсмана пообіцяли провести відповідну експертизу.
Як відзначають в Telegram-каналі Life Shot, жінку, яка залишила дітей, звуть Олена і вона нібито приїхала на заробітки з України. У Росії її запідозрили в наданні послуг ескорту.
Мати, яка покинула дітей
Відзначається також, що згаданий хостел називають так званим дитячим садком для дітей "ескортниць". Вони нібито платили співробітникам за ліжко-місце і їжу і залишали малят на кілька тижнів.
У Котельника мама залишила двох малюків в хостелі ... Діти - хлопчик і дівчинка, знаходяться в задовільному стані. На вигляд будь-яких відхилень у розвитку не мають. У них невеликий кашель і нежить. Лікарі надають їм необхідну допомогу. Про маму поки нічого не відомо. Вона поїхала за документами, залишивши адміністратору свій номер телефону. Деякий час виходила на зв'язок, потім пропала ... Дуже сподіваємося, що її незабаром вдасться розшукати, і вона пояснить мотиви свого вчинку ... # ДетіМО # чпсдетьмі # Котельники # нашеПодмосковье # Мішонова # коментар # берегітедетей # кднізп # мвс # розшук # кднізпмо - #
Відвідали сьогодні в лікарні діточок, залишених в хостелі в Котельника. Чарівні, активні малюки. Лікарі припускають, що їм 10-11 місяців. Розвинені, активно грають з іграшками, цікаві. Є невеликий недобір ваги, але лікарі кажуть, що все можна виправити. Більш точний вік встановлять пізніше. Також буде проведена експертиза, яка встановить, чи є вони один одному братом і сестрою. Ми постараємося, щоб малюки пробули в лікарні якомога менше. Після дотримання необхідних процедур вони будуть передані в ресурсну сім'ю і пробудуть там до з'ясування всіх обставин. # ДетіМО # нашеПодмосковье # Мішонова # детскійомбудсменМО # зозуля # Котельники # чпсдетьмі # берегітесвоіхдетей
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському місті Кіров мати заморила до смерті голодом свою дочку, якій мало виповнитися 3 роки.
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