У Росії учень вистрілив із рушниці в обличчя однокласника під час уроку

У Росії учень школи №1 міста Саратов вистрілив однокласникові в обличчя із гвинтівки, яку приніс на урок учитель.

Про це повідомляється на сайті місцевого управління Слідчого комітету РФ. Як з'ясувалося, 48-річний учитель приніс на урок із дисципліни "Основи безпеки життєдіяльності" (ОБЖ) пневматичну гвинтівку й запропонував шестикласникам попрактикуватися у стрільбі.

У результаті один із учнів вистрілив в обличчя однокласника і завдав йому поранення в області нижньої щелепи.

Постраждалого шестикласника госпіталізували і провели операцію з вилучення кулі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бразилії 14 березня була здійснена атака на школу. В результаті стрілянини в Сан-Паулу загинули не менше 9 осіб, іще щонайменше 17 людей отримали поранення.

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