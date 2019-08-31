У Росії у пасажирського літака відмовив двигун e небі: деталі ПП

У суботу, 31 серпня, пасажирський літак Boeing 737 екстрено сів в московському аеропорту Шереметьєво.
Надзвичайна подія сталася через відмову правого двигуна в небі. Про це повідомило ТАСС джерело в екстрених службах.
"Цей літак виконував рейс 1135 по маршруту Сочі – Москва. В польоті у нього спрацював датчик несправності правого двигуна. Посадка пройшла в штатному режимі", – сказав співрозмовник агентства.
Boeing 737
24tv
На місце висунулися екстрені служби. Чи є на борту люди, які потребують медичної допомоги, поки не відомо.
У Росії у пасажирського літака відмовив двигун в небі
kp.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії сталося смертельне НП з літаком. Аеробус А-320 авіакомпанії "Сибір" летів з Владивостока.
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