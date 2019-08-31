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У Росії у пасажирського літака відмовив двигун e небі: деталі ПП

1.1т Читати матеріал російською

У суботу, 31 серпня, пасажирський літак Boeing 737 екстрено сів в московському аеропорту Шереметьєво.

Надзвичайна подія сталася через відмову правого двигуна в небі. Про це повідомило ТАСС джерело в екстрених службах.

"Цей літак виконував рейс 1135 по маршруту Сочі – Москва. В польоті у нього спрацював датчик несправності правого двигуна. Посадка пройшла в штатному режимі", – сказав співрозмовник агентства.

Boeing 737

Boeing 737

24tv

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На місце висунулися екстрені служби. Чи є на борту люди, які потребують медичної допомоги, поки не відомо.

У Росії у пасажирського літака відмовив двигун в небі

У Росії у пасажирського літака відмовив двигун в небі

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії сталося смертельне НП з літаком. Аеробус А-320 авіакомпанії "Сибір" летів з Владивостока.

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Місце
Росія Москва
Тег
Авіакатастрофа
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Опять сухой суперджет?!!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Popovych Zinaida, Дура, ты читать умеешь? Боинг это.
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Mega Death
Mega Death
Каждый день в мире у какого-нибудь самолёта происходит ЧП. Судя по трэку, этот ждал своей очереди на посадку . И не какой экстренной посадкой здесь не пахнет. Откуда Обоз берет этих авторов?))
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