У Росії у пасажирського літака відмовив двигун e небі: деталі ПП

У суботу, 31 серпня, пасажирський літак Boeing 737 екстрено сів в московському аеропорту Шереметьєво.

Надзвичайна подія сталася через відмову правого двигуна в небі. Про це повідомило ТАСС джерело в екстрених службах.

"Цей літак виконував рейс 1135 по маршруту Сочі – Москва. В польоті у нього спрацював датчик несправності правого двигуна. Посадка пройшла в штатному режимі", – сказав співрозмовник агентства.

Boeing 737 24tv

На місце висунулися екстрені служби. Чи є на борту люди, які потребують медичної допомоги, поки не відомо.

У Росії у пасажирського літака відмовив двигун в небі kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії сталося смертельне НП з літаком. Аеробус А-320 авіакомпанії "Сибір" летів з Владивостока.

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