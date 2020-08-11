У Росії у літака в небі відірвалося колесо: деталі НП

Дар'я Дурова Новини Росії 19:54, 11.08.2020

У російського винищувача МиГ-31 у вівторок, 11 серпня, відірвалося колесо при зльоті.

Аварійна посадка літака відбулася в міжнародному аеропорту "Перм" (Велике Савіно). Про це повідомив "Интерфакс" із посиланням на джерело в екстрених службах регіону.

"Військовий літак МіГ-31 злетів, і у нього відірвалося колесо [з шасі] при зльоті. Виробляє паливо над містом й очікується аварійна посадка", – сказало джерело.

За інформацією співрозмовника, сигнал про НП надійшов близько 20:00 за місцевим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в індійському місті Каріпур літак Air India здійснив жорстку посадку і викотився за межі смуги, його корпус розколовся. В результаті загинули 18 осіб, більше 50 отримали поранення.

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