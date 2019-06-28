У Росії ціла область пішла під воду: є загиблі і зниклі. Фото і відео потопу

Іркутська область в Росії постраждала від потужного паводку, який занурив більшу частину регіону під воду і призвів до масової евакуації.

Затоплено були кілька десятків населених пунктів, пишуть РИА Новости з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

Повідомляється про чотирьох загиблих – 8-річного хлопчика і 86-річного чоловіка, а також сім'ю, яка відмовилася залишати будинок у районі стихійного лиха. Ще три людини вважаються зниклими безвісти.

Прес-служба МНС РФ

Відзначається, що через рясні опади і підйом рівня річок підтоплені 2,39 тисячі житлових будинків з населенням близько 6 тисяч осіб, пошкоджено 13 автомобільних мостів, включаючи два мости на федеральній трасі, підтоплені 16 ділянок доріг місцевого значення. В області зруйновано дамби, а також перекрито рух по федеральній трасі "Сибір". Зв'язок з регіоном порушена.

Крім того, в області немає електрики і не працює водопровід. На території регіону знищено майже весь урожай.

Прес-служба МНС РФ

Прес-служба МНС РФ

Прес-служба МНС РФ

Через дощовий паводок на території Іркутської області введено режим НС. Порушено електропостачання в 5 районах області: Нижньоудинському, Тайшетському, Чунському, Тулунскому, Черемхівському.

У МНС розповіли, що через різке збільшення рівня води в річці Ія з підтопленого міста Тулун за допомогою вертольотів евакуювали близько тисячі осіб. До спецоперації були підключені військові.

Глава МНС Євген Зіничев вилетів в Іркутську область для координації робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з паводком.

tvzvezda.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в московському аеропорту "Шереметьєво" трапився масштабний потоп.

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