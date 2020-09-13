У Росії триває єдиний день голосування: всі деталі, фото, відео

У Росії 13 вересня призначений єдиний день голосування (ЄДГ).

Як повідомило видання "Коммерсантъ", цього року голосування на виборах різних рівнів зробили тривалістю три дні.

Так, 11 і 12 вересня минуло дострокове голосування. Люди могли зробити вибір на дільницях, як у ЄДГ, а також на прибудинкових територіях, як під час голосування за поправки до Конституції.

Єдиний день голосування у Росії. Znak.com

Журналісти відзначили, що цього року в РФ в ЄДГ відбувається понад 9 тис. виборів різних рівнів у 83 суб'єктах. З 11 вересня можна було проголосувати в 41 регіоні.

В реєстрації відмовили 8 тис. (4,8%) кандидатів: зі 171 тис. висунутих зареєстрували 160 тис. (93%), ще частина "сама зійшла з дистанції". За перший день голосування рух "Голос" отримав близько 600 повідомлень про порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська політична аналітикиня Ольга Курносова припустила, що президент РФ Володимир Путін може відмовитися від участі в чергових президентських виборах в Росії 2024 року.