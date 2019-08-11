У Росії трапився витік небезпечної речовини: дорогу перекрили

У Татарстані (Росія) в суботу, 11 серпня, через поломку холодильного обладнання на ділянці траси М-7 "Волга" трапився витік небезпечної речовини з автоцистерни.

Про це з посиланням на регіональне управління МНС повідомляють "РИА Новости" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився приблизно о 11 ранку біля села Званка Пестречінського району. У автоцистерни Volvo, що перевозила вантаж із Бельгії в башкирське місто Стерлітамак, сталася поломка холодильної установки, через що почався витік трігоноксу.

Витік трігоноксу в Росії Соцмережі

Витік трігоноксу в Росії Соцмережі

Автомобіль відігнали на безпечну відстань. Постраждалих і загиблих немає. У МНС запевнили, що загроза для прилеглих населених пунктів також виключена.

На місце події прибули представники МНС, ДАІ та медики. Було ухвалено рішення створити обвалування навколо автоцистерни з піску. На небезпечній ділянці траси організовали об'їзд.

Витік трігоноксу в Росії Соцмережі

Витік трігоноксу в Росії Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в результаті вибуху в Архангельській області загинули двоє людей, ще шість постраждали. Екстрені служби підтвердили перевищення радіаційного рівня в селищі Ненокс. За даними Greenpeace радіація зросла в 20 разів.

У мережі з'явилися тривожні фото з місця НП, які свідчать про підвищений рівень радіації.

Також у містах Архангельськ і Северодвинск жителі масово скупили йод через повідомлення про радіацію.

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