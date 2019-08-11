У Росії трапився витік небезпечної речовини: дорогу перекрили

У Татарстані (Росія) в суботу, 11 серпня, через поломку холодильного обладнання на ділянці траси М-7 "Волга" трапився витік небезпечної речовини з автоцистерни.
Про це з посиланням на регіональне управління МНС повідомляють "РИА Новости" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Інцидент трапився приблизно о 11 ранку біля села Званка Пестречінського району. У автоцистерни Volvo, що перевозила вантаж із Бельгії в башкирське місто Стерлітамак, сталася поломка холодильної установки, через що почався витік трігоноксу.
Витік трігоноксу в Росії
Соцмережі
Витік трігоноксу в Росії
Соцмережі
Автомобіль відігнали на безпечну відстань. Постраждалих і загиблих немає. У МНС запевнили, що загроза для прилеглих населених пунктів також виключена.
На місце події прибули представники МНС, ДАІ та медики. Було ухвалено рішення створити обвалування навколо автоцистерни з піску. На небезпечній ділянці траси організовали об'їзд.
Витік трігоноксу в Росії
Соцмережі
Витік трігоноксу в Росії
Соцмережі
Важлива інформація для учасників дорожнього руху по М-7 В районі н.п. Званка Пестречінского району на 829 кілометрі перекрита траса М-7, щоб уникнути затору інспектори УГІБДД організували об'їзд небезпечної ділянки траси М-7. Відбувається витік небезпечної речовини з автоцистерни, яка перевозила трігонокс. В 10.59 11.08.2019 року в ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МНС Росії по Республіці Татарстан" від диспетчера ЕДДС Пестречінского району надійшло повідомлення про те, що на 829 км автодороги М-7 поблизу д. Званка Пестречінского району зупинилася автоцистерна, що перевозить ахова (трігонокс) , внаслідок поломки холодильної установки відбувається витік у вигляді випаровування. Тягач відчепили від автоцистерни і перегнали на безпечну відстань. На місце виїхала опергрупа Пестречінского пожежно-рятувального гарнізону, пожежний розрахунок ПСЧ-126, чергова зміна рятувальників рамках CCMS, медики ЦМК. Постраждалих і загиблих немає. На місці організовано взаємодію з силами і засобами РСЧС: УГІБДД, МОЗ, АТ "Татавтодор". Силами "Татавтодора" організована доставка до місця події інертних матеріалів (піску) для створення обвалування навколо автоцистерни. Загрози для населення немає. Метеорологічна обстановка: хмарно з проясненнями вітер С-З, 5 м / с, температура 16-18 гр. Довідково: Автоцистерна Вольво 19,5 куб.м. Вантаж з Бельгії, перевозять в м Стерлітамак Республіки Башкортостан. Трігонокс - являє собою безбарвну рідину, здатну переганятися при атмосферному тиску. Від сильного тертя і удару здатний вибухати. Порівняно стійкий при зберіганні. При впливі на шкіру викликає дерматити, що важко піддаються лікуванню. При попаданні в організм діє на центральну нервову систему. Пожаровзривоопасен.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в результаті вибуху в Архангельській області загинули двоє людей, ще шість постраждали. Екстрені служби підтвердили перевищення радіаційного рівня в селищі Ненокс. За даними Greenpeace радіація зросла в 20 разів.
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