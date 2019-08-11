Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії трапився витік небезпечної речовини: дорогу перекрили

Читати матеріал російською

У Татарстані (Росія) в суботу, 11 серпня, через поломку холодильного обладнання на ділянці траси М-7 "Волга" трапився витік небезпечної речовини з автоцистерни.

Про це з посиланням на регіональне управління МНС повідомляють "РИА Новости" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився приблизно о 11 ранку біля села Званка Пестречінського району. У автоцистерни Volvo, що перевозила вантаж із Бельгії в башкирське місто Стерлітамак, сталася поломка холодильної установки, через що почався витік трігоноксу.

Новини
Засікли, як Чорнобиль? Ядерну НП у Росії "зловили" за кордоном
Витік трігоноксу в Росії

Витік трігоноксу в Росії

Соцмережі

Витік трігоноксу в Росії

Витік трігоноксу в Росії

Соцмережі

Автомобіль відігнали на безпечну відстань. Постраждалих і загиблих немає. У МНС запевнили, що загроза для прилеглих населених пунктів також виключена.

На місце події прибули представники МНС, ДАІ та медики. Було ухвалено рішення створити обвалування навколо автоцистерни з піску. На небезпечній ділянці траси організовали об'їзд.

Витік трігоноксу в Росії

Витік трігоноксу в Росії

Соцмережі

Витік трігоноксу в Росії

Витік трігоноксу в Росії

Соцмережі

Важлива інформація для учасників дорожнього руху по М-7 В районі н.п. Званка Пестречінского району на 829 кілометрі перекрита траса М-7, щоб уникнути затору інспектори УГІБДД організували об'їзд небезпечної ділянки траси М-7. Відбувається витік небезпечної речовини з автоцистерни, яка перевозила трігонокс. В 10.59 11.08.2019 року в ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МНС Росії по Республіці Татарстан" від диспетчера ЕДДС Пестречінского району надійшло повідомлення про те, що на 829 км автодороги М-7 поблизу д. Званка Пестречінского району зупинилася автоцистерна, що перевозить ахова (трігонокс) , внаслідок поломки холодильної установки відбувається витік у вигляді випаровування. Тягач відчепили від автоцистерни і перегнали на безпечну відстань. На місце виїхала опергрупа Пестречінского пожежно-рятувального гарнізону, пожежний розрахунок ПСЧ-126, чергова зміна рятувальників рамках CCMS, медики ЦМК. Постраждалих і загиблих немає. На місці організовано взаємодію з силами і засобами РСЧС: УГІБДД, МОЗ, АТ "Татавтодор". Силами "Татавтодора" організована доставка до місця події інертних матеріалів (піску) для створення обвалування навколо автоцистерни. Загрози для населення немає. Метеорологічна обстановка: хмарно з проясненнями вітер С-З, 5 м / с, температура 16-18 гр. Довідково: Автоцистерна Вольво 19,5 куб.м. Вантаж з Бельгії, перевозять в м Стерлітамак Республіки Башкортостан. Трігонокс - являє собою безбарвну рідину, здатну переганятися при атмосферному тиску. Від сильного тертя і удару здатний вибухати. Порівняно стійкий при зберіганні. При впливі на шкіру викликає дерматити, що важко піддаються лікуванню. При попаданні в організм діє на центральну нервову систему. Пожаровзривоопасен.

Публікація від Виклик 112 ТНВ (@ vyzov112_tnv)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в результаті вибуху в Архангельській області загинули двоє людей, ще шість постраждали. Екстрені служби підтвердили перевищення радіаційного рівня в селищі Ненокс. За даними Greenpeace радіація зросла в 20 разів.

У мережі з'явилися тривожні фото з місця НП, які свідчать про підвищений рівень радіації.

Також у містах Архангельськ і Северодвинск жителі масово скупили йод через повідомлення про радіацію.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
6
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Это вам от соплей.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...