У Росії трапився вибух газу в житловому будинку: є постраждалі. Фото

У Тюмені (Росія) в неділю, 20 вересня, в багатоповерхівці трапився вибух газу. Постраждало двоє осіб.

Інцидент стався в Ленінському окрузі, на вулиці 50 років ВЛКСМ, повідомляє 360tv.ru в Telegram. 75 мешканців будинку евакуювали. Частково пошкоджено дві квартири. На опублікованих кадрах видно, що на другому поверсі будинку замість вікна зяє величезна чорна діра. Біля під'їзду лежать залишки вікон і дерев'яні перекриття (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

"У житловому 5-поверховому будинку на 2 поверсі трапився вибух газу. Пошкоджено 2 житлових приміщення, зруйнований балкон квартири, в якій стався інцидент, а також хвилею зачепило 2 сусідніх. На даний момент 75 чоловік евакуйовані. За попередніми даними загиблих немає", – повідомив глава пресслужби регіонального МНС Сергій Юсько.

Департамент охорони здоров'я Тюменської області повідомив, що виклик до швидкої допомоги надійшов о 20:11 за московським часом. Відразу допомогу було надано одному потерпілому, який отримав поверхневий поріз. Інша жертва вибуху госпіталізована з термічним. На даний момент лікарі продовжують чергування на місці події.

Вибух стався на другому поверсі п'ятиповерхівки Фото: 360tv.ru

Фото: 360tv.ru

В результаті вибуху постраждало двоє людей Фото: 360tv.ru

75 людей евакуювали Фото: 360tv.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському Ярославлі 21 серпня в житловому будинку вибухнув газ. Після вибуху в будинку сталися обвалення з першого по шостий поверхи. Пошкоджено десять квартир.