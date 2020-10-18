У Росії трапився масовий мор риби, місцеві жителі скаржаться на запах. Відео

У Аршань-Зельменському водосховищі в Республіці Калмикія (Росія) зафіксували масову загибель риби, і місцеві жителі звинуватили в цьому діяльність місцевих заводів.

Очевидець опублікував в Instagram відеозапис із берега водойми, уздовж якого лежать тисячі тушок риби (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами,біля водосховища стоїть сильний, неприємний запах. Риба розкидана товстим шаром на береговій лінії водойми. Водночас, на думку жителів регіону, загибель риби пов'язана з діяльністю заводів і фабрик Волгограда.

"Сморід від риби, що розкладається, стоїть на декілька кілометрів від водосховища! Якщо на Камчатці – в океан потрапили якісь хімічні речовини (нафта або щось таке), то що ж трапилося в Сарпінській низовині? Невже знову якісь викиди Волгоградських заводів і фабрик? (Своїх то у нас в Республіці немає...) " – обурився автор.

"Чим сьогодні зайнятий цивілізований світ? Боротьбою з коронавірусом, пошуком ліків від раку, створенням "зелених" джерел енергії. Чим зайнята Росія? Знищує все живе довкола себе", – прокоментували кадри вTelegram-каналі Vitauskas NEWS POST.

Зі свого боку в прокуратурі Калмикії заявили, що, за попередніми даними, риба могла загинути через нестачу кисню внаслідок критичного зниження рівня води у водоймі.

"За фактом публікацій відеозаписів і фотографій забруднення водосховища, слідчі запустили дослідчу перевірку. Повідомляється, що співробітники Слідчого комітету перевірять всі факти, викладені в публікаціях місцевих ЗМІ та винесуть процесуальне рішення", – цитують росЗМІповідомлення регіонального відомства.

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